聚茂生技跨足寵物市場 高雄寵物用品展首次亮相

聚隆（1466）旗下子公司聚茂生技進軍寵物市場，並於13日在南台灣最大規模的高雄寵物用品展中正式亮相，推出全新品牌「AB」，以「Always Best pet care」為核心理念，聚焦寵物用品市場的高端需求，顯示聚茂生技多元化經營的積極布局。

聚茂生技多年來專注於纖維紡織領域，致力於研發高品質生活用品，延續對品質的嚴格要求與創新的不懈追求，正式邁入寵物市場，推出全新品牌「AB」，並在高雄寵物用品展中展出多款創新寵物用品。

聚茂生技在展會中推出的創新產品，囊括雙有機認證的「AB寵物植萃沐浴露」、手工低溫烘焙的「AB寵物零食」、以及達到母嬰級標準的高效吸水「AB寵物吸水毛巾」。這些產品不僅展現了高度的研發創新能力，更透過多次嚴格檢驗，確保產品的功能性與安全性，迅速吸引現場飼主的關注。展會期間，聚茂生技推出多項限時促銷活動帶動攤位人氣，現場反應熱烈，成為展會中一大亮點。

聚茂生技總經理賴明毅表示，寵物是家庭的一部分，希望透過設計與生產中的每個細節，為飼主帶來安心，為寵物提供健康與舒適的生活。未來公司也計畫推出更多天然健康的專業寵物保健產品，持續深化寵物用品市場布局，看好飼主對高品質寵物用品的需求。