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高雄新市鎮熱土釋出！兩大黃金地段12月30日招商登場

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
後壁田段374地號招商示意圖。國土署提供
後壁田段374地號招商示意圖。國土署提供

內政部國土署13日表示，「高雄新市鎮」位處高雄及臺南都會中心區域，將在30日上午10時招標兩筆土地地處高雄都會公園周邊兩筆土地，包括後壁田段374地號及390地號，有興趣的投資人可在13日上午在線上報名。

國土署指出，這兩筆土地地處高雄都會公園周邊，地理位置優越且交通便利，第一筆是後壁田段374地號，面積約10.48公頃，規劃為產業專用區，將以標租及設定地上權方式辦理開發，建蔽率為60%，容積率達400%，可開發項目包括工商展覽、創新服務等多元產業。

第二筆為後壁田段390地號，面積約3.2公頃，屬第五種住宅區，將採標售方式釋出，建蔽率40%，容積率280%，適合住宅及相關發展需求。

國土署強調，招商土地擁有得天獨厚的區位優勢，鄰近捷運都會公園站及台一省道（成功南路）、橋新一路等主要幹道，交通便利，且周邊環繞高雄岡山本州工業區、永安工業區、楠梓加工出口區，以及橋頭科學園區等重點產業園區，發展前景看好。

且位於岡山、橋頭、楠梓三地生活圈中心，並靠近高雄大學、高雄第一科技大學及高雄海洋科技大學，生活機能完善。

國土署指出，橋頭科學園區與相關基礎建設的推進，為本區帶來產業聚集效應，本次招商座談會將邀請潛在投資廠商與會，進行開發規劃介紹，並就投資規模、土地配置及產業類型等需求進行討論與意見交流，歡迎有興趣的投資廠商踴躍報名。

岡山

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