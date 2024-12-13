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北市青壯年購屋買哪裡？這區最夯每天成交4戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
依據聯徵中心住宅貸款統計資訊，2024年上半年台北市30歲至50歲青壯年族群的購屋熱區，內湖區以744件交易量居冠。房市示意圖／永慶房屋提供
依據聯徵中心住宅貸款統計資訊，2024年上半年台北市30歲至50歲青壯年族群的購屋熱區，內湖區以744件交易量居冠。房市示意圖／永慶房屋提供

青壯年在台北購屋買哪裡？永慶房產集團依據聯徵中心貸款資訊，彙整台北市30歲至50歲今年上半年購屋熱區，最熱門的是內湖區，平均每天成交4戶；觀察銀行鑑估總價，文山區與萬華區均低於2,000萬元，房價最實惠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，內湖區擁有內湖科技園區，周邊生活機能發展成熟，科技產業聚落帶來眾多就業機會，持續吸引人才湧入，因此居住需求強勁，上半年就新增744戶青壯年房貸族，居台北市之冠。

熱銷程度僅次於內湖區的是位於台北市蛋黃區的中山區，上半年新增725戶青壯年房貸族，不過，聯徵中心數據顯示上半年青壯年購屋面積平均約29.3坪，十二行政區中面積最小。

陳金萍指出，中山區商業活動熱絡、生活機能完備，低總價小宅產品多，銀行平均鑑估值為2,127萬元，相對較輕的購屋負擔，加上交通便利、產業發達，受到不少追求上班地點離家近的青壯購屋族群青睞。

陳金萍表示，台北市蛋黃區與蛋白區在購屋坪數與房價上呈現明顯差異，蛋黃區因地段與交通便利性佳，地價較為昂貴，住宅平均單價也較高，購屋坪數多集中在30至35坪。

蛋白區房價相對親民，在買得起的總價下，讓青壯年族群願意以時間換取居住空間與房價，購屋坪數則多集中於35至40坪左右，讓居住空間、生活品質與價格達到平衡。

進一步觀察銀行鑑估值，北市僅有2個行政區住宅平均鑑估值低於2,000萬元，房價最為實惠的萬華區，銀行鑑價平均每戶鑑估值約1,738萬元。

陳金萍指出，萬華區建物型態以公寓為大宗，屋齡普遍較高。近年台北市政府推動西區門戶計畫與捷運萬大樹林線工程，房價相對其他行政區親民，也讓萬華房市受到大眾矚目，今年上半年新增431戶青壯年房貸族，建物平均面積約30.6坪，熱銷程度排名第七。

文山區住宅平均鑑估值約1,951萬元，總價在十二行政區中次低。

陳金萍說明，文山區是台北市傳統的文教區，綠覆率高、環境舒適宜居，然而距離台北市核心地區稍遠，也使房價相對親民，建物平均面積約36坪，相對實惠的購屋總價也吸引不少青壯族群選擇在文山區購屋，上半年新增593戶青壯房貸族，青壯年購屋熱區排名第三。

2024上半年台北市30至50歲青壯年購屋熱區。資料來源／永慶房屋
2024上半年台北市30至50歲青壯年購屋熱區。資料來源／永慶房屋

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