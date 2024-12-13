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家樂福尾牙家電季端總價值500萬元8項大獎 頭獎送保時捷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福2025尾牙家電季端出總價值500萬八項大獎，頭獎送保時捷名車。路透
家樂福2025尾牙家電季端出總價值500萬八項大獎，頭獎送保時捷名車。路透

因金蛇年農曆乙巳新年較龍年再提前半個月，12月各中小企業已開始張羅犒賞員工的年終尾牙，員工嚮往的大獎除了現金就是實用的家電，今年家樂福B2B企業尾牙家電採買，相較去年的採購需求相比今年同期保持成長，大型企業客戶還有擴大舉辦的趨勢。

家樂福2025尾牙家電季端出總價值500萬八項大獎，頭獎送保時捷名車。2025年2月28日前單筆購買家電滿5,000元抽大獎，單筆消費最高可30抽。再加碼單筆購買家電滿8,888元，抽泰國7日自由行2項行程大獎。會員好康5大類家電達指定滿額送家電折價券，顯示器最高送六千元。購買微波爐/水波爐抽獎，大送門中門冰箱等多項家電總價30萬大獎。家樂福清潔先鋒包括冷氣清洗/洗衣機清洗/家庭進水管等到府服務全面9折起。

不僅是企業尾牙，在政府宣布持續對1級能效電冰箱、冷氣機與除濕機提供減徵貨物稅最高2,000元的補助延長到明年6月，顧客在年底更有動力考慮家中耗電量的大家電汰舊換新，據往年尾牙家電季熱賣前六名分別為電視、冰箱、手機、洗衣機、冷氣、廚房家電，家樂福2025年尾牙家電季，特別熱賣大小家電再加碼，活動期間即日起至明年1月15日。

此外，房市交易在今年打房政策公布前達到另一高峰，成家需要採購日常生活家電，許多顧客期待年底家電尾牙季，趁著眾多優惠搶買理想的大小家電商品。今年家電需求量明顯增加，盤點2024年1~2月尾牙家電十大熱銷類型商品包括顯示器/電視、冰箱、冷氣、洗衣機、手機、烹飪家電、電玩遊戲機、廚房家電、除濕機、筆電＆周邊，而熱銷前10大家電就占整體尾牙家電83%以上業績。

家樂福趁勢12月提前的家電買氣，即日起至2025年2月28日前，推出「家樂福尾牙，家樂福Car厲害！」這次端出總價5,000,000元8項大獎，頭獎價值3,580.000元保持捷PORSCHE Macan Electric休旅車！貳獎到捌獎還有例如門中門冰箱、65吋顯示器、iPhone 16等極具魅力大獎。

家樂福 家電 尾牙

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