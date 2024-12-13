央行9月下重手、10月建照卻大增 專家四字解讀

央行9月底推出第七波信用管制措施，全台房市買氣急凍，惟住商機構觀察內政部數據，全台住宅類建照核發數量，今年10月達1萬2,628宅，月漲幅與年漲幅分別達3成與1成以上，且該數據也是自2020年以來同期次高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，在央行推出各界評為「史上最嚴」之打房政策後的第一個月，建照核准數量不減反增，主要是建商「煞車不及」。

他表示，申照與推案多需提早規劃，10月以往為接續928檔期過後的推案旺季，加上自去年下半年新青案帶動一波房市多頭，不少業者重押此波年前最後銷售期，央行突下重手，建商來不及反應，只能照步調推案，

觀察六都建照核發數量狀況，不管是10月單月份或是今年1~10月總計，以桃園、台中市漲勢最為明顯。

賴志昶表示，桃園建照量大增主因仍是北部房市外溢，雙北房價持續高漲，「脫北者」效應明顯蔓延至房價相對親民的桃園市，且桃園各重劃區議題濃厚，吸引開發商進駐插旗。

台中市自疫情過後，不僅是西屯、南屯等蛋黃區域，海線、南台中等行政區都可見知名開發商身影，主因是市區有台中捷運加持，外圍區域有重劃區等大型開發案，蛋黃區、蛋白區皆議題不斷，讓台中成為建商兵家必爭之地。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，建照多寡實質反映新案市場供給，去年底至今年上半年，受到新青安與市場氛圍帶動，投資買盤積極，價格尚有成長空間區域，因此建商推案熱潮從蛋黃逐漸擴及到蛋白甚至蛋殼區。