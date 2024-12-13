2025投資論壇／台股利多護體 布局重點

進入川普2.0時代，全球投資攻略也將出現新規則及新變化。在昨（12）日「2025 投資布局策略」主題座談中，與會專家表示，即使2025年不確定因素仍多，但台股受惠於基本面、資金面及產業面的三重利多，2024至2026年會持續向上。另外，在降息循環中，債券也是投資組合中不可或缺的一環。

本次座談由經濟日報總編輯費家琪主持，國泰投信投資長鄭立誠、國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏、國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁、理財專家林漢偉等共同討論2025年景氣變化、台股布局方向及股債投資策略。

台股仍是2025年布局重點，鄭立誠指出，台股受惠於基本面、資金面及產業面的三重利多，2024至2026年會持續向上，短線可能因為美國的政策不確定因素而漲多拉回，因此建議以定期定額及多元布局來分散風險。

鄭立誠分析，11月出口優於預期，景氣對策信號燈為黃紅燈，市場預估台股明年獲利成長15%，電子股獲利更大幅成長27%，都是支撐台股的利多因素。在投資主題方面，AI投資先硬後軟，台灣在全球AI淘金熱中扮演賣工具角色，AI供應鏈的相關大型股是投資重點。另外，低碳轉型也是不可忽視的主題。

對於台股高股息ETF面臨配息縮水，資金轉向市值型ETF的現象，陳郁仁認為，高股息ETF配息率愈來愈低將是趨勢，因為不可能長期兼顧成長及高股息；如果要追求穩定配息，債券是較好的工具，但投資組合中，也不能沒有高股息ETF；就投資配置來看，高股息ETF可占20%，市值ETF占30%，債券ETF則為50%。

全球高度關注川普2.0對全球經濟及金融市場衝擊。鄭立誠指出，觀察重點包括美國製造業回歸、川普對非法移民的態度、減稅及關稅等政策對通貨膨脹的影響、支持比特幣以因應去美元化、對中國大陸強硬並進行科技封鎖等。

至於有哪些變數，王誠宏認為，在地緣政治方面，川普認為對外戰爭花太多錢，因此美國或許會減少對國際的軍事干預，但仍要觀察。另外，美國聯準會（Fed）降息速度及幅度、非科技股的復甦程度、AI應用是否能跟上AI創意的速度等，都值得持續觀察。

林漢偉指出，在市場大波動時，債券可望穩定投資組合及投資情緒。如果美國10年公債殖利率上揚到接近4.5%時，適合加碼。