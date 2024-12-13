2025投資論壇／陳郁仁 瞄準ETF 打造最強組合

2025年投資市場充滿不確定性，國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁昨（12）日以「國際政經變局下ETF投資攻略」為題發表演講。對於ETF的投資建言，他以中華隊在2024世界棒球12強勝出為例指出，股票有漲有跌，期待檔檔全壘打是不切實際的，建議投資人以台股加上債券進行資產配置，透過ETF組出最強的投資團隊組合。

回顧近十年美國總統大選年的台股表現，通常台股在選前波動較大，選後不確定性降低波動相對趨緩，而自1972年以來，美國總統大選前後台股走勢通常先跌後漲，大選後半年漲幅平均超過20%、上漲機率近八成，因而2024年第4季至2025年第1季台股後勢可期。

陳郁仁指出，台股中長期有三大利多，將支撐多頭走勢，第一，高股息與人工智慧（AI）夯，類股健康輪動，題材輪流點火台股多頭動能；第二，台股企業獲利穩定，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至40%及16%，其中，電子產業為成長關鍵引擎；第三，台灣景氣燈號保持暖熱，指標處於穩定至熱絡狀態，顯示結構相對健康，台股報酬可期。

陳郁仁建議，除布局台股高息ETF外，可留意市值型ETF，掌握台股行情，而新一代市值型ETF--國泰台灣領袖50，聚焦AI和半導體績優股，成分股囊括台積電（2330）、鴻海、聯發科這三檔權值王；且成分股中也有近兩成金融股，近期全台金控公布今年前11月獲利繳出好成績，能掌握產業輪漲機會。國泰台灣領袖50因價格親民，適合小資族累積張數，透過時間複利準備退休金。

此外，明年聯準會可望持續降息，布局債券ETF是穩中求機會的選擇，投資債市首重低違約風險，建議留意投資等級債或美國政府公債，其中，即將於12月17日除息的國泰20年美債目前規模超過2,653億元，受益人超過30萬人，主要聚焦美國政府公債，具高信評、安全性較佳優勢，且存續期間約17年，長天期債對利率也較敏感。