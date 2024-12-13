快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

投資展望論壇19日登場 羅尤美：川普2.0 股債題材多

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
富蘭克林投顧資深副總羅尤美。聯合報系資料照
富蘭克林投顧資深副總羅尤美。聯合報系資料照

富蘭克林投顧資深副總羅尤美表示，2025年全球經濟局勢可留意川普2.0、景氣穩、續降息等三指標。川普新政府上任在即，危機、轉機並存，選股難度提升，投資人回歸「資產配置」是最佳原則，若擔心短線波動度高，可採定期定額長期投資策略。

經濟日報將於19日舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，羅尤美當天將以「美國選後新局暨2025趨勢瞭望」為題，發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

美大選後，美股成為全球股市最大贏家，當中對減稅敏感度最高的小型股指標-羅素2000指數11月漲8.9%，相較道瓊、標準普爾500指數月線漲7.7%及5.8%更突出，債券市場則以美國投資級和非投資等級債表現較佳。

羅尤美認為，川普「讓美國再次偉大」、「美國優先」的口號，預告接下來的市場焦點必然聚焦在豐沛的美國股債題材。

值得留意的是，市場已領先輪漲，包括科技不再獨強、傳統產業興起、小型股急起直追等受惠政策程度的轉變，可確認的是，2025年美股廣度有望擴散，預料較不受國際貿易影響且價值面仍具吸引力的金融股、中小型股將大有可為。

她提醒，股市表現仍將偏多，布局時點仍是愈早愈好，但有別過去，應該彈性納入小型股、價值股。

債券資產方面，羅尤美表示，近期市場擔憂聯準會降息步調恐因川普重返執政而放緩甚至收窄，但趨勢並沒有轉向，聯準會還是會降息，加上市場已領先反應川普交易，終究有利整體債市發展，預期川普重返白宮，美元債優勢有望延續。

羅尤美分析，川普政策對債市有三大影響，一是減稅政策雖提振經濟，但不利財政；二是反移民政策恐造成就業市場緊俏，推升工資使得通膨下降速度放緩；三是關稅政策將刺激進口物價上漲壓力。

整體而言，美國經濟將因川普政策而更強韌，但通膨不至於上升，尤其川普政見若落實，可能在未來十年造成政府負債增加7.5兆美元，發債規模上升、殖利率上揚，此時以平均約五年到期的持債投資組合，可搭上降息行情外，也可避開長天期利率反應景氣和財政赤字可能回彈的風險。

2025年將債券納入投資組合，不宜過度期待資本利得空間，但仍可享受相對較高的利率水準，以及平衡股市波動風險的好處。

川普 美國經濟

延伸閱讀

法人：川普2.0對全球經濟的衝擊有限 2025年將股債雙多

川普上任前 中共外事商務部門赴美交流及表態溝通

如何避免川普關稅？加拿大擬以「3D」因應 安省揚言不惜切斷供電

【重磅快評】最好盟友先受羞辱 綠營恨不成美國51州？

相關新聞

投資展望論壇19日登場 羅尤美：川普2.0 股債題材多

富蘭克林投顧資深副總羅尤美表示，2025年全球經濟局勢可留意川普2.0、景氣穩、續降息等三指標。川普新政府上任在即，危機...

代工廠擴大布局 掌握商機

代工廠鴻海與廣達近幾年持續擴大車用電子產品的布局，並以鴻海集團布局最全面。鴻海是唯一從事整車製造的代工廠，並布局電機、電...

台塑化擬發100億公司債

台塑化昨（12）日公告，為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100...

亞泥邁向綠建材標竿企業

2024台北國際建築建材暨產品展昨（12）日登場，亞洲水泥以「永續環保，低碳創新」為主題，展示低碳建材技術上的實力和貢獻...

台灣企業永續獎／中鋼第八度奪最大獎

中鋼第八度獲得「2024台灣企業永續獎（TCSA）」最大獎的《永續綜合績效類–台灣十大永續典範企業獎》，同時，也獲頒《永...

台灣企業永續獎／長榮航ESG獲七大獎

長榮航空12月11日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2024台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮上，首次榮獲最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。