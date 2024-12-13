投資展望論壇19日登場 羅尤美：川普2.0 股債題材多

富蘭克林投顧資深副總羅尤美表示，2025年全球經濟局勢可留意川普2.0、景氣穩、續降息等三指標。川普新政府上任在即，危機、轉機並存，選股難度提升，投資人回歸「資產配置」是最佳原則，若擔心短線波動度高，可採定期定額長期投資策略。

經濟日報將於19日舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，羅尤美當天將以「美國選後新局暨2025趨勢瞭望」為題，發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

美大選後，美股成為全球股市最大贏家，當中對減稅敏感度最高的小型股指標-羅素2000指數11月漲8.9%，相較道瓊、標準普爾500指數月線漲7.7%及5.8%更突出，債券市場則以美國投資級和非投資等級債表現較佳。

羅尤美認為，川普「讓美國再次偉大」、「美國優先」的口號，預告接下來的市場焦點必然聚焦在豐沛的美國股債題材。

值得留意的是，市場已領先輪漲，包括科技不再獨強、傳統產業興起、小型股急起直追等受惠政策程度的轉變，可確認的是，2025年美股廣度有望擴散，預料較不受國際貿易影響且價值面仍具吸引力的金融股、中小型股將大有可為。

她提醒，股市表現仍將偏多，布局時點仍是愈早愈好，但有別過去，應該彈性納入小型股、價值股。

債券資產方面，羅尤美表示，近期市場擔憂聯準會降息步調恐因川普重返執政而放緩甚至收窄，但趨勢並沒有轉向，聯準會還是會降息，加上市場已領先反應川普交易，終究有利整體債市發展，預期川普重返白宮，美元債優勢有望延續。

羅尤美分析，川普政策對債市有三大影響，一是減稅政策雖提振經濟，但不利財政；二是反移民政策恐造成就業市場緊俏，推升工資使得通膨下降速度放緩；三是關稅政策將刺激進口物價上漲壓力。

整體而言，美國經濟將因川普政策而更強韌，但通膨不至於上升，尤其川普政見若落實，可能在未來十年造成政府負債增加7.5兆美元，發債規模上升、殖利率上揚，此時以平均約五年到期的持債投資組合，可搭上降息行情外，也可避開長天期利率反應景氣和財政赤字可能回彈的風險。

2025年將債券納入投資組合，不宜過度期待資本利得空間，但仍可享受相對較高的利率水準，以及平衡股市波動風險的好處。