2025投資論壇／林漢偉：加碼配置防禦資產

隨地緣政治風險升溫，市場波動性加大，資金避險需求增加。理財專家林漢偉建議以分散化投資、避險資產配置、三維度投資法等三大策略抵禦風險；而在投資商品具備長期信心下，短期波動無須過度擔憂，可透過防禦性資產配置，使資產長期穩健增值。

從俄烏戰爭到中東危機等，一連串地緣政治紛爭，每每造成投資市場短期波動。不過，林漢偉認為，投資是一輩子的事，同時也是為了過更好的人生，建議投資人應該著重於長期的經濟周期，而非短期的市場波動。

長期來看，固定資產周期和房地產周期是兩個值得關注的方向。以固定資產周期為例，AI技術的發展帶動相關資本增長，提供長期的投資機會；而房地產市場的長期增長也帶來可觀回報。

資產配置策略方面，林漢偉建議採取「分散化投資」，當中有兩大技巧，首先可透過資產類別多樣化，進而投資不同類別的資產，如股票 、債券、房地產等，降低特定市場或行業風險；其次是調整地域分布，由於投資全球不同地區，藉此分散單一國家或地緣政經風險。

在避險資產配置上，可把握黃金、債券、低波動股權等三大投資策略。林漢偉說，在地緣政治風險升高時，黃金每每被視為避險資產；債券方面，高信用評級的政府債券在經濟不穩定時，需求和價格往往上升；再來是，歷史經驗統計，當市場震盪幅度加劇時，低波動與高息股的股權資產表現通常會超越風險性資產。

另外，抵禦短期波動的最佳投資方法為「三維度投資法」，包括投資長度、寬度和高度。長度代表投資周期拉長，並透過定期投入，創造最佳報酬；寬度則指多元分散風險，高度則是把握產業趨勢、投資產業龍頭企業。以AI產業為例，如輝達等龍頭企業，因具備規模經濟和高毛利率，具長期投資價值，無形資產也鞏固市場地位。

林漢偉也提醒，投資人應對自己的投資標的有足夠的信心和了解。如此一來，即使面對短期市場波動，也能避免因恐慌而做出錯誤的投資決策，亦可考慮透過ETF等金融工具分散風險，更好地抵禦市場不確定性，掌握長線投資爆發力。