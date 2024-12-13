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2025投資論壇／國泰投信董座張錫：AI剛需 投資關鍵密碼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
國泰投信董事長張錫。記者蘇健忠／攝影
國泰投信董事長張錫。記者蘇健忠／攝影

國泰投信董事長張錫直言，人工智慧（AI）是剛性需求，2025年投資的關鍵密碼就是AI。在趨勢浪潮來臨之下，不要預設高點，看好台股資金面充沛、基本面扎實，短線波動不影響長期正向發展，投資人無須感到悲觀，美國明年可望持續降息，研判應是股債雙多的上漲格局，2025年還會是好的一年。

經濟日報與國泰投信昨（12）日共同舉辦「新規則．新變化：川普2.0的全球投資攻略」論壇，吸引大批民眾踴躍報名，現場座無虛席。

張錫致詞時表示，2024年是豐收年，AI是大的剛性需求，不只在投資界，就連諾貝爾物理學獎、化學獎也都與AI有關，AI帶動科技以科技股為主的美國那斯達克指數大漲33.4%，台股加權指數也有27%漲幅。

美國總統當選人川普即將重返白宮，揚言將對多國加課關稅，引發市場擔憂未來變數眾多，近期科技業股價震盪。但張錫重申，不變的就是AI趨勢，首先，AI的剛性需求是人類生活的重大變革，目前才在雲端建置的過程中，明、後年陸續有終端啟用，2030年還有機器人應用，AI趨勢才剛剛開始而已；除此之外，台廠有難以撼動的技術競爭力及供應鏈聚落優勢，研判川普2.0對於台灣經濟的負面影響估計有限。

「2025不投資AI，就是最大風險。」張錫認為，如果不瞭解不投資也不運用AI，會讓自己曝露在巨大的風險中，AI是人類發明蒸汽機後最巨大的革命，且比過去任何科技革命增長速度更快，投資布局沒有AI才是投資人最應該擔心的風險，應該從競爭力來看產業中的佼佼者有無掌握AI晶片、AI伺服器、AI PC等每個環節中關鍵的技術能力，以評估是否具備未來五至十年以上的續航能力。

張錫引述機構調查數據指出，資料顯示全球家族辦公室在未來二至三年內，富豪的持股比重將有高達78%會是AI，健康科技則占比70%，自動化和機器人技術為67%，投資AI產業已成為富豪圈的共識。

在AI之外，鑑於台灣即將邁入超高齡社會，未來醫療結合AI技術後，人均壽命有望再延長，張錫認為，退休後的資產配置工具可以考慮ETF，最好是採取定期定額策略，可以不怕波動；再者，退休後不要只買債券型商品，也要買一些股票，可考慮納入台股市值型ETF等高成長型的股票部位。

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