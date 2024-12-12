和泰守護環境 攜手車主植樹

隨著全球暖化問題日益嚴峻，氣候變遷的速度加快，台灣沿海地區的開發也愈發頻繁，雙重衝擊下，許多淤積型海岸正面臨侵蝕與消退的挑戰。本島長達約1,566公里的海岸線及近百座離島的美麗海岸，皆受到侵蝕的威脅，珍貴的自然景觀與生態環境因此遭受破壞。

和泰汽車（2207）長年致力回饋社會，關心台灣環境議題，為了保護台灣的海岸線，從2017年起啟動「TOYOTA一車一樹」公益活動，承諾每售出一台新車，便在台灣沿海種植一棵樹，與車主攜手守護環境。七年來，該計畫不僅以實際行動支持碳中和，更投入超過3億元，種植超過90萬棵樹木，預計減少3.4萬公噸的二氧化碳排放量，近90座大安森林公園一年的吸碳量。

宜蘭壯圍舉辦一車一樹90萬棵達成志工植樹活動，與車主民眾創造更美好的環境

植樹大使鼓鼓（呂思緯）參與「TOYOTA一車一樹90萬棵植樹達成紀念活動」。 和泰汽車／提供

植樹計畫已持續多年合作慈心有機農業發展基金會，種植區域遍及台灣17縣市海岸線，更將成功造林經驗擴及至離島澎湖、金門、馬祖。

過去沿海植樹常因高溫乾旱、土壤貧瘠等因素，而樹苗存活率極低失敗，因此更與農業部林業及自然保育署展開合作植樹後的三年護樹計畫，為樹苗構築防風圍籬；更研發出水寶盆種植工法避免烈日強風直襲、穩定水源供應，讓苗木存活率超過八成，不僅有效吸收二氧化碳，更抬升海岸前線地形，加強水土保持、沙岸防護能力，抵禦大浪侵蝕，一舉翻轉沿海造林困境。

志工植樹活動已成為多年來和泰汽車守護環境的重要活動，同時也希望攜手車主、民眾共同參與，今年11月9日攜手慈心植樹團隊於宜蘭壯圍海岸舉辦「TOYOTA一車一樹90萬棵植樹達成紀念活動」。邀請藝人鼓鼓（呂思緯）擔任植樹大使，與超過百位車主及民眾於海岸線種下近1,200株樹苗，本次種植主要以固沙耐旱的海檬果、水黃皮等樹苗為主，以增強沙岸防護能力，集結眾人的力量植樹造林、實踐環境永續，使台灣沿岸恢復綠意盎然及生物多樣性。

一車一樹90萬棵達成影片上線，擴大公益影響力

TOYOTA「一車一樹」期許為下一代創造更美好的生活環境。 和泰汽車／提供

第一次參加TOYOTA植樹活動的植樹大使鼓鼓（呂思緯）分享，植樹一直是他覺得非常有意義的環保行動。他表示，想像幾年後，因為大家今天共同的努力，這片海岸的樹苗將成長為茂密的林蔭，而這一次的植樹行動，也很難得能與歌迷朋友一同為減少碳排貢獻一份心力，攜手守護地球，就覺得很感動。

為了宣傳90萬棵達成里程碑，於TOYOTA FB粉絲團上線一車一樹影片，紀錄參與宜蘭志工植樹活動民眾心得，當天許多攜帶小朋友的家庭及年輕志工夥伴參與，親手種下樹苗並命名許下心願，期許這片土地將永遠美麗，將環境永續觀念向下扎根。也感謝志工朋友們多年來參與，共同為下一代打造更潔淨、永續的生活環境。

和泰汽車多年來領銜執行淨零碳排行動，不僅在造林減碳方面創新實踐，更透過舉辦多樣化的環保活動，拋磚引玉，致力於擴大對台灣環境保護的正面影響力。TOYOTA更積極提供消費者完整的電動化車款，實現碳中和的目標。未來，和泰汽車將持續秉持永續發展的信念，與社會各界攜手，創造更美好的綠色家園。