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台灣企業永續獎／長榮航ESG獲七大獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空首次榮獲「2024台灣企業永續獎(TCSA)」最大獎《台灣十大永續典範企業獎》、連續七年獲《運輸業白金獎》，總經理孫嘉明（右）受獎。 長榮航空／提供
長榮航空首次榮獲「2024台灣企業永續獎(TCSA)」最大獎《台灣十大永續典範企業獎》、連續七年獲《運輸業白金獎》，總經理孫嘉明（右）受獎。 長榮航空／提供

長榮航空（2618）12月11日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2024台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮上，首次榮獲最大獎《永續綜合績效類–台灣十大永續典範企業獎》，同時，連續七年獲得《永續報告類–運輸業白金獎》，由總經理孫嘉明代表領獎。

長榮航空於上個月「2024全球企業永續獎(GCSA)」與「2024台灣企業永續獎(TCSA)」聯合頒獎典禮中，亦榮獲GCSA《永續報告書獎–銅獎》及TCSA永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創新成長領袖獎》。長榮航空致力永續發展，共囊括七項大獎。

孫嘉明表示，長榮航空除了推動各項ESG行動專案，也重視永續人才培育。今年與台灣永續能源研究基金會合作，開設「企業永續管理師證照培訓長榮航空專班」，為國內首家開設此專班的航空公司，子公司長榮航太也共襄盛舉，集團同仁完成為期10周共80小時的企業永續管理師培訓課程，並通過證照考試。不僅大幅提升員工對永續議題的敏銳度，也為公司培養出更多的永續人才，推動公司ESG永續發展的使命。

長榮航空以永續經營為目標，推出「綠色供應鏈計劃」並與空中巴士成為攜手永續飛航的策略夥伴，強化與供應鏈夥伴的減碳合作。此外，導入氣候相關財務揭露（TCFD）與自然相關財務揭露（TNFD）架構，擬定管控措施；今年7月通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi），未來將會持續追蹤減碳成果，確保達成目標。

長榮航空也在飛安、服務、經濟、環境和社會等多元永續議題中持續發揮影響力。透過兒童早期療育「讓我伴你飛」公益專案獲頒《社會共融領袖獎》，以及與中原大學合作的「長榮航空ESG永續創新設計競賽」，由大專院校師生利用航空退役之貨盤櫃和綁帶、盤網等消耗品循環再利用，設計多款創新作品，獲頒《創新成長領袖獎》。

減碳 長榮航空

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