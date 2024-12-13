台灣企業永續獎／中鋼第八度奪最大獎

中鋼（2002）第八度獲得「2024台灣企業永續獎（TCSA）」最大獎的《永續綜合績效類–台灣十大永續典範企業獎》，同時，也獲頒《永續報告類–傳統製造業白金級》，由總經理陳守道受獎。

中鋼提出以「智慧創新、綠能減碳、價值共創」為三大核心的企業願景，呼應聯合國及台灣永續發展目標，制定短、中、長期的減碳方案及2050年碳中和路徑規劃，並實踐「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大經營主軸，展現優異永續綜合績效。

為挑戰2050年碳中和的嚴峻目標，中鋼於2021年設置節能減碳及碳中和推動小組，由董事長擔任負責人，每季召開一次會議監督氣候變遷議題，並定期向董事會報告推動進度。

中鋼在2021年至2023年期間總計完成682項減碳方案，包括增加製程廢熱回收機制、提升廢熱回收效率及能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術減少能耗等，年減碳量約127萬噸，年減碳幅度達1.93%，為過去2011年至2020年平均值的2.9倍。

資源循環方面，中鋼2021年開發的鍍鋅鋼品RC12（ 廢鋼含量12%以上）通過UL 2809認證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業後，再於2022年及2023年分別取得鍍鋅鋼品UL2809 RC20及RC40認證。

中鋼生產的高再生料鋼品屢屢突破技術瓶頸，RC12、RC20及RC40合計銷售量大幅增長，從2022年銷售約8,300公噸，成長至2023年約25,900公噸，今年更獲多家全球領導科技大廠導入，應用於電腦、家電、伺服器等。

中鋼已完成11MW儲能系統建置，參與台電電網動態調頻，抵減用電大戶綠電義務量，依照台電時間電價降減電費操作，朝「節能、創能、儲能」智慧精緻鋼廠邁進。再生能源方面，2016年成立中鋼光能，截至目前累積光電建置量100.3MW，每年貢獻逾1.1億度綠電，年減碳5.9萬公噸。