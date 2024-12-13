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亞泥邁向綠建材標竿企業

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥結合子公司亞東預拌，在台北國際建材展展出低碳水泥和永續建材解決方案，引領綠色建材新趨勢。 亞泥／提供
亞泥結合子公司亞東預拌，在台北國際建材展展出低碳水泥和永續建材解決方案，引領綠色建材新趨勢。 亞泥／提供

2024台北國際建築建材暨產品展昨（12）日登場，亞洲水泥（1102）以「永續環保，低碳創新」為主題，展示低碳建材技術上的實力和貢獻。亞泥總經理李坤炎表示，亞泥多年來落實永續發展承諾，致力台灣建材市場轉型，逐步將低碳產品推向國際舞台，期許成為台灣綠色建材領域的標竿企業。

作為國內首家研發、製造並銷售低碳水泥的公司，亞泥透過花蓮和新竹的生產基地，串聯北、中、南、東儲運網絡，和75家具有綠色理念的經銷商合作，打造穩定高效供應鏈，不但滿足各地建設需求，更將低碳建材精神擴展到全台各地，為台灣建築產業注入永續能量。

亞泥2011年推出獨家的墁砌水泥，初期銷售緩步成長，近年隨著減碳趨勢興起，各產業減碳潮流讓低碳水泥等綠色建材備受關注，也推動墁砌水泥的銷量大幅上揚，2023年銷售比例已達2021年的4倍以上；另一款卜特蘭石灰石水泥自2022年上市後，銷量同樣逐年攀升，統計2024年前11月銷量，已逼近去年全年12倍。亞泥預計未來低碳水泥市場可望倍數增長，朝2035年銷售50萬噸目標邁進。

亞泥子公司亞東預拌在全台設有20個生產基地，依照顧客需求客製化低碳混凝土，減碳效果最高可達50%。亞東預拌總經理金崇仁指出，亞東預拌的混凝土減碳策略，包括採用爐石飛灰等卜作嵐材料、使用亞泥的卜特蘭石灰石水泥取代一般水泥、加入X-Seed系列的化學摻劑、調整骨材和配比、依據AI數位轉型精準配料以及引進碳礦化吸附技術。

亞泥和亞東預拌的展位，設在南港展覽館一館四樓綠建築綠建材區N906，展出至15日下午4時。

亞泥 減碳

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