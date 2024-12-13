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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

台塑化擬發100億公司債

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑化為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債。 （聯合報系資料庫）
台塑化為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債。 （聯合報系資料庫）

台塑化（6505）昨（12）日公告，為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100億元，發行期間視市場狀況發行不同年期的債券，並得分次按面額發行，發行利率採固定利率或浮動利率發行均可，承銷方式將委託證券承銷商對外公開承銷。

據了解，台塑公司也曾在今年11月底剛完成113年度第2期無擔保普通公司債發行，發行總額62億元；再加上今年5月，台塑所發行113年度第1期公司債總額84億元，台塑公司兩期發債合計金額146億元。

台塑集團今年以來面對大陸石化產能過剩，再加上淨零減碳趨勢，集團面臨營運挑戰，台塑四寶日前公布今年11月營運表現時，受惠於訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素，四大公司除了南亞較上月衰退之外，另外三家公司與上月比都成長，台塑、台塑化與上月比更是出現兩位數成長。

不過，受制大陸石化產能過剩嚴重威脅，在市場資金排擠下，股價遭八大公股賣超影響，台塑四寶股價頻頻破底，台塑四寶昨日收盤股價跌幅皆在3%左右。其中台塑化股價也失守40元關卡，昨日下跌12.81%，收在38元，創2003年底公司掛牌以來新低。

公司債 台塑化

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台塑化董事會決議發行公司債 上限100億元

台塑四寶全數失守40元關卡 官股為主要賣壓來源

首檔SLCB 上櫃掛牌

美亞、科技非投等債 聚光

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