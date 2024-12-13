台塑化擬發100億公司債

台塑化（6505）昨（12）日公告，為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100億元，發行期間視市場狀況發行不同年期的債券，並得分次按面額發行，發行利率採固定利率或浮動利率發行均可，承銷方式將委託證券承銷商對外公開承銷。

據了解，台塑公司也曾在今年11月底剛完成113年度第2期無擔保普通公司債發行，發行總額62億元；再加上今年5月，台塑所發行113年度第1期公司債總額84億元，台塑公司兩期發債合計金額146億元。

台塑集團今年以來面對大陸石化產能過剩，再加上淨零減碳趨勢，集團面臨營運挑戰，台塑四寶日前公布今年11月營運表現時，受惠於訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素，四大公司除了南亞較上月衰退之外，另外三家公司與上月比都成長，台塑、台塑化與上月比更是出現兩位數成長。

不過，受制大陸石化產能過剩嚴重威脅，在市場資金排擠下，股價遭八大公股賣超影響，台塑四寶股價頻頻破底，台塑四寶昨日收盤股價跌幅皆在3%左右。其中台塑化股價也失守40元關卡，昨日下跌12.81%，收在38元，創2003年底公司掛牌以來新低。