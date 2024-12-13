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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

代工廠擴大布局 掌握商機

經濟日報／ 記者林薏茹蕭君暉／台北報導

代工廠鴻海（2317）與廣達近幾年持續擴大車用電子產品的布局，並以鴻海集團布局最全面。鴻海是唯一從事整車製造的代工廠，並布局電機、電池、電控三大領域，還跨足車用半導體與新世代通訊技術，可以說是全面掌握了電動車未來龐大的商機。

甚至在電動車生產基地，鴻海也是展開全面布局，分別在台、美、泰等地設立電動車組裝廠，並在雙印與墨西哥等地，設立電動車電池與零組件廠，鴻海也在大陸鄭州成立新事業總部，重點布局電動車試製中心，以及固態電池與儲能設備等項目。

至於廣達積極布局汽車電子，2007年以車用導航及娛樂裝置躋身全球汽車大廠供應鏈，2015年擴展至全自動駕駛電腦、影音娛樂整合系統、車身控制系統與電機、電池管理系統等，並陸續打入美、歐、日一階供應鏈。

布局 電動車 鴻海

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