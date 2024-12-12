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虧損壓力＋股價破底 台塑化發公司債、總額不超過新台幣100億元

經濟日報／ 記者謝柏宏吳秉鍇／台北即時報導
台塑化今天公告，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣100億元。圖／聯合報系資料照片
台塑化今天公告，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣100億元。圖／聯合報系資料照片

台塑化（6505）12日公告，為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100億元，發行期間得視市場狀況發行不同年期的債券，並得分次按面額發行，發行利率採固定利率或浮動利率發行均可，承銷方式將委託證券承銷商對外公開承銷。

據了解，台塑公司（1301）也曾在今年11月底剛完成113年度第2期無擔保普通公司債發行，發行總額62億元；再加上今年5月，台塑所發行113年度第1期公司債總額84億元，台塑公司兩期發債合計金額146億元。

台塑集團今年以來面對大陸石化產能過剩，再加上淨零減碳趨勢，集團面臨營運挑戰，台塑四寶日前公布今年11月營運表現時，受惠於訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素，四大公司除了南亞（1303）較上月衰退之外，另外三家公司與上月比都成長，台塑、台塑化與上月比更是出現兩位數成長。

值得注意的是，塑化景氣不振，台塑四寶12日全數失守40元關卡。展望全球石化市場景氣，就短期來看，業者指出，美國總統當選人川普預告提高關稅，預期下游加工廠有望陸續回補庫存，激勵買氣回溫。

不過，法人認為，明年新產能將進一步開出，恐讓供過於求態勢惡化。對於台塑四寶，法人近期多維持中立投資評等。

台塑12日股價下跌1.15元、收38.85元，改寫2002年11月8日以來收盤新低，甚至跌破2008年金融海嘯低點。南亞跌1.3元、收34.7元，改寫2009年3月11日以來收盤新低。台化（1326）跌1.15元、收31.20元，改寫2002年11月8日以來收盤新低。台塑化跌1.10元收38.0元，創下掛牌後歷史新低。

統計至11日止，八大公股券商五個交易日以來，總計調節台塑四寶約1.7萬張，其中以台塑6,482張最多，台塑化3,549張居次，台化與南亞則分別為2,728張、2,076張。法人指出，官股為主要賣壓來源。

展望今年底至明年第1季，台塑化認為中東地緣政治風險下降，北半球冬季逐漸寒冷，取暖用油需求逐步增加，提供油價下檔支撐；另因冷氣團逐漸影響歐美，柴油取暖需求逐步增加帶動歐洲柴油價差回升，亞洲方面煤油購買力道強勁，再加上日本、韓國及中國大陸柴油供給減少，亞洲柴油價差將保持穩健。此外，12月起中東及印度煉廠開始定檢等因素，將使亞洲汽油供需基本面持續好轉，亞洲汽油價差將持續上漲，有助台塑化明年首季維穩。

台塑化 油價

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