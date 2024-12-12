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賣地挹注生產！「蘋菓西打」重磅回歸 大飲：明年營收拚恢復正常

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賣地挹注生產！「蘋菓西打」重磅回歸 大飲：明年營收拚恢復正常

中央社／ 台北12日電
大飲今天舉辦法說會，董事長蘇芸樂宣布蘋菓西打重磅回歸。圖／聯合報系資料照片
大飲今天舉辦法說會，董事長蘇芸樂宣布蘋菓西打重磅回歸。圖／聯合報系資料照片

以「蘋菓西打」聞名的老牌食品廠大飲今天舉辦法說會，董事長蘇芸樂宣布蘋菓西打重磅回歸，總經理于忠敏說，部分產品陸續恢復正常生產，也進行產線調整，今年7月處分不動產的處分利益將投入生產，明年營收可望恢復正常。

大飲自2018年以來連年虧損，于忠敏說，公司去年爆發食安危機導致無法生產，累計虧損擴大，去年稅後虧損約新台幣1.39億元。

他表示，今年開始計畫少量生產，後來觀察發現，原來生產量即為銷售量，消費者對於蘋菓西打「不離不棄」，通路和餐飲業都希望蘋菓西打能儘早回歸。

大飲今年7月公告處分高雄土地和建物，處分價款約為9.62億元（含稅），預計處分利益為5.91億元，土地價款已於今年11月下旬全數收取，且金融機構借款已全數清償，公司已無其他負債，將有充裕資金投入生產，未來全部產能正常後，將有充足商品量供應全通路，看好市場和營收有望恢復正常。

他也表示，最受歡迎的蘋菓西打寶特瓶600ml、罐裝330 ml全面正常生產，並於各大開放性通路恢復上架銷售 ，罐裝250ml本月恢復生產上市，各大餐廳、火鍋店、海鮮快炒店、小吃店也陸續恢復中，寶特瓶1250ml、2000ml目前也進行產線調整。

大飲2019年被打入全額交割股，于忠敏說，因之前公司有財務問題，隨著公司資金回流，營運逐步進入正軌，就等今年第4季財報和今年全年財報公布後，一切都依照證交所相關規定。

營收 蘋果西打 財報

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