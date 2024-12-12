快訊

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

冷氣團發威全台急凍！這天冷吱吱低溫探9度 3千公尺高山有望下初雪

星宇航空取得第七架A350-900新機B-58507 明抵達桃園機場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

星宇航空（2646）公告取得第七架A350-900新機B-58507，於12日正式交機返台，新機預定於台灣時間13日下午抵達桃園機場。星宇航空目前機隊共有25架，包括13架321neo、5架330neo、7架350-900。預計本月份將再交一架350-900，總機隊數達26架。

星字航空公告取得一架A350自有客機，新飛機取得將有效改善目前因為飛機不足的問題，對星宇航空的航線將產生更大的效應。

星宇航空2024年11月總營收為29.85億元，年增率47%，創同期新高。其中，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持九成水準，支撐客運收入穩健表現。

星宇航原本即規劃將於本月引進兩架A350-900新機，預計於明年第1季再添一架，屆時整體機隊規模達27架機。隨著廣體飛機陸續增加，冬季班表趁勢穩健成長，北美航線自12月22日起，洛杉磯航線將增至每周10班；自明年3月1日起，西雅圖航線增為每日一班，加上舊金山航線現為每日飛航，星宇航空每周將會有24航班直飛北美西岸三大城市，將會為國際旅客帶來更便捷的服務。

日本方面，繼台北-福岡、熊本及仙台航線自11月起陸續放大機型以A330neo派飛，台北-札幌航線將自12月起，亦以A330neo每日飛航，帶旅客開啟冬季北國之旅。星宇航空台中-沖繩航線已於12月2日正式啟航，每周飛航4班，預計夏季班表將增至每周6班。同時正籌備規劃於明年第2季開闢台北-神戶及台中-神戶航線，提供旅客前往關西地區新選擇。東南亞方面，因應年初旅遊旺季，明年1月15日至2月28日，星宇航空於熱門航線增飛加班機，台北-清邁每日1班飛航。

星宇航空 航線

延伸閱讀

星宇航空台中到沖繩今首航 陳世凱：觀光署幫推機場巴士

星宇航空12月直航台中沖繩 促兩地觀光文化交流

星宇航空海外高爾夫巡迴賽 第四站選定峴港3月9日開打

股票抽籤…台灣虎航（6757）！ 夏綠蒂：星宇航空沒抽中沒關係機會又來了

相關新聞

中鋼工會理事長陳春生：興達海基「收一收不要再玩」

興達海基即將熄燈討論得沸沸揚揚，中鋼（2002）工會理事長陳春生說，他當面向總統賴清德提建言，興達海基一直虧損，「要趕快...

誠美材料號召企業夥伴種下希望之樹 提倡永續環保

偏光片大廠誠美材料（4960）今天攜手全球企業夥伴及百名員工齊聚台南新化林場，一起付諸行動種下希望之樹，展現企業推動ES...

台塑化董事會決議發行公司債 上限100億元

台塑化今天公告，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣100億元，藉此募集長期資金償還借款、充實營運資...

預售屋漲翻天！桃園三大重劃區新舊屋價差四成 專家：這區中古屋秒殺

據實價登錄交易資訊，桃園市七大重劃區屋齡大於5年的中古屋與預售屋中，除小檜溪重劃區中古屋交易僅有一筆外，第二至第四名重劃...

正隆蟬聯 TCSA 永續獎雙料殊榮 以「紙」建立跨領域永續解方

正隆（1904）11日三度蟬聯台灣企業永續獎（TCSA），「百大永續企業典範獎」及「永續報告書白金獎」。評審肯定正隆透過...

中光電榮獲「2024 TCSA台灣企業永續獎」雙獎肯定

年度企業永續奧斯卡獎–「TCSA台灣企業永續獎」邁入第17年，2024年參賽家數達622家，較2023年增加96家，續創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。