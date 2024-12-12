微風精品線上電商實體店開幕 引入AI導覽服務機台

BREEZEONLINE微風精品線上，於微風南山打造全台電商首家實體期間限定概念店《Showroom》。為了服務更多國內外消費者，店內特別設置了「AI導覽服務機台」，將線上購物的便捷與實體購物的樂趣完美融合，顧客除了能夠親自感受精選商品的質感，還能透過設置於店內的AI數位互動環節，享受多層次的購物樂趣。

BREEZEONLINE實體概念店囊括多個國際知名品牌，包括Hermès、Chanel、Burberry等包款配件，Tom Ford、Molton Brown與Le Labo等名品香氛，義大利高級鞋履品牌Sergio Rossi，以及BE@RBRICK、Supreme、Human Made等潮流單品，為每位顧客增添優雅氛圍，將生活儀式感推向極致。就連親子族群也能在店內找到驚喜，DOLCE & GABBANA、Fendi等指定奢華童裝品牌享獨家8折起，為家長與孩子帶來兼具品味與童趣的選擇。此外，義大利時尚品牌giulianoFujiwara墨鏡系列提供限量2折起優惠，生活美學品牌寬庭Kuan's Living部分單品更推出「實體店鋪限定」85折活動。

為了服務更多國內外消費者，店內特別設置了「AI導覽服務機台」，除了可以提供消費者品牌商品推薦、購物導引與數位拍貼服務，也可以提供多語言翻譯，涵蓋中文、英文、日文、越南文等20種語言，且在無人接待時，系統可轉化為虛擬智慧諮詢站，顧客可直接與AI大使提問，全時段取得相關資訊。此外，當顧客在店內發現心儀商品時，只需掃描商品旁的QR Code，便可直接連動BREEZEONLINE線上平台進入品牌專區，解鎖獨家「最高10%隱藏優惠碼」，透過這項貼心的功能，顧客能減少外出購物時攜帶大包小包的困擾，享受免運宅配到府服務，輕鬆體驗現代化的購物便利。

BREEZEONLINE歡慶實體店開幕！即日起至2025年3月31日，凡蒞臨店上參觀之顧客皆可享用由Philips「LatteGo全自動義式咖啡機」沖煮的咖啡乙杯，店內AI導覽服務機台更設有「KAZEMON微風熊」限定數位拍貼機活動，讓顧客能透過數位服務隨時記錄下自己與精選商品互動的美好瞬間，為購物之旅增添儀式感。12月13日起至12月15日，期間限定推出「每日排隊秒殺單品」，每款商品均以驚喜價限量發售，包含Burberry Kids童裝系列商品超值5折、蘭蔻與雅詩蘭黛跨品牌保養套組破盤34折、法國人氣經典小白鞋VEJA現折超過2000元，勢必引發搶購熱潮。為回饋熱情支持的顧客，活動首日前40名入店者，可加碼獲得MATIS黑鑽卓越魚子麗緻晚霜1.5ML，讓顧客體驗來自法國專業沙龍品牌的奢華呵護，大家一定要把握機會。