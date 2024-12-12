智慧經營／築間集團董事長林楷傑 創新經營 走在市場前端

從火鍋到燒肉，從台灣到海外，築間集團旗下已擁有13個品牌，分店突破192家，今年底總店數預計來到200家。同時築間（7723）今年也正式向主管機關遞件申請上市櫃，將成為資本市場的一員。

築間董事長林楷傑用14年的時間，將築間從一家火鍋店發展為擁有多品牌、多元化布局的餐飲集團，並成功將觸角延伸至香港、日本等地。在林楷傑眼中，經營餐飲業不僅是一場挑戰，更是心境的修煉，而他最大的志向，是打造一個全員工、全股東共享的幸福企業。

驗證實力 赴日開燒肉店

築間的故事始於火鍋，林楷傑帶領團隊用超過10年的時間，逐步鞏固在台灣的市場地位，如今的「築間幸福鍋物」在台年銷售已超過900萬鍋。四年多前，首次跨足燒肉市場，卻一度面臨嚴厲的市場質疑。

「網路上有人說我們只會做火鍋，燒肉完全不行。」林楷傑坦言。為了贏得口碑，他率領團隊反覆試菜、優化流程，以高品質食材和極具競爭力的價格贏回消費者的認可。如今，築間燒肉已成為台灣燒肉市場的亮點品牌，並計畫拓展到香港和日本。

2024年堪稱築間海外發展元年，年初築間幸福鍋物在香港旺角開店，並獲得市場好評。累積多年的實力，即便是首次進軍海外，團隊也展現了全方位的專業與沉穩。

今年10月築間正式登陸日本，選址大阪難波商圈，開設燒肉品牌「築間燒肉千日前店」。林楷傑驕傲地說：「我們可能是第一個敢在日本開燒肉店的台灣本土餐飲集團。」對於這次挑戰，他認為，不僅是市場反應的試煉，更是品牌實力的驗證。未來築間將以香港和日本為跳板，逐步布局東南亞市場，開創國際化新局面。

談到目前台灣餐飲市場的挑戰，林楷傑直言，觀光業萎縮、電價飆升、人力成本高漲、房租壓力倍增，讓不少餐飲業者舉步維艱。「很多原本可以生存的店家，如今都特別難扛，大家都很辛苦。」他說。

做出口碑 贏得顧客認可

然而，這些壓力並未動搖他的信念。「人生總是許多挑戰，但愈難的事情，愈值得投入心力。」林楷傑強調，築間的經營哲學在於不斷創新，永遠走在市場前端。他說明，我們不僅注重菜色創新，還積極開發新的業態和品牌，在努力鞏固現有市場同時，也尋求更大的突破空間。

在林楷傑看來，築間的成就不僅是商業成功，更來自於企業文化的塑造。他的終極目標是成為「有道德的幸福企業」，這個企業不是家族公司，也不僅僅是董事長個人的舞台，而是所有員工與股東共同擁有的企業。

他也相信唯有實在經營，才能在正確的時機迎來命運的眷顧。「成功從來不是僥倖，而是經過千萬次的正確決定與挫折後，才能等到一次機會降臨。」林楷傑說。