職感心教練／跨文化溝通 先讀懂空氣氛圍

最近一款火紅的電玩《黑神話：悟空》被玩家批評，在前一張地圖可以跳上去的落差，在下一張地圖突然就跳不上去了。明明就看得到路，一堵無形的牆卻擋在那裡，無奈，你只能選擇繞過去。這種邏輯前後不一，無法穿越的空氣牆，在跨文化溝通上也經常出現。

有次與印度客戶開會，雙方在會前會達成初步共識，並示意我在正式會議中提出。當會議開始不久，就遭到對方主管打斷、質疑甚至反對。這突如其來的舉動讓我錯愕不已，宛如川劇變臉，甚至連底下團隊的意見，也立刻隨著主管的態度全面轉向，而我卻完全無法理解，為何會發生如此劇烈的變化。

《文化地圖（The Culture Map）》作者艾琳．梅爾（Erin Meyer），是全球頂尖商學院INSEAD歐洲工商管理學院教授。她在著作中深入探討了「高情境文化（High-Context Culture）」和「低情境文化（Low-Context Culture）」這一文化溝通模式差異，這概念源自文化人類學家愛德華．霍爾（Edward Hall）的研究。

所謂高情境文化，其特點是：溝通重視隱含意義和背景，許多信息隱藏在語境中或由非語言線索傳達（如肢體語言、語調等），期望聽者「讀懂空氣」或解讀未說明的訊息，如日本、中國、印度等。優點是強調關係與和諧，適合建立長期信任，但對不熟悉文化背景的人而言，容易出現誤解、衝突或遺漏重要訊息。

相對地，低情境文化的特點是：訊息傳遞直接明確，話語本身包含大部分意圖與含義，較少依賴語境，多見於歐美國家。這種溝通方式講求精準與透明，高效且能降低誤解風險，但在高情境文化者眼中，可能顯得缺乏情感或不夠禮貌。

與低情境文化的人溝通時，很容易獲悉對方想要傳達的訊息，但面對高情境文化的人時，以下幾項建議可以讓你讀懂空氣氛圍。

一、積極聆聽：多聽少說，與其急於表達自己，不妨先仔細聆聽對方的話語，嘗試找出關鍵用語揣摩其未表達的含義，以期充分理解客戶在其所處系統的背景下，真正想要溝通與傳遞的訊息。

二、強化觀察力：觀察對方肢體語言、語氣、眼神、表情等隱性信息，注意在不同環境和背景會談中的行為和情緒模式進行識別，甚至談話口吻、沉默的時刻都可能傳遞某些含義。

三、提升覺察力：當某個情境引發你感覺「咦～怪怪的」、「有點不舒服」、「詭異的氛圍」或違背原本的思考邏輯與做事習慣時，需先耐住性子，避免直接做出反應，透過對自己提問來喚起覺察，例如「為何會有這種感受？」嘗試找出對方讓你感到困惑的背景信息。

四、利用文化橋樑：透過具有跨文化領域工作經驗者、灰階思維者、文化顧問或在地資深員工等進行溝通；也可利用參與社交活動，多與當地人交流，建立起朋友關係，有助於理解或破譯不明說的內容。

五、問開放性問題：例如「可否再多描述您提到的需求？」鼓勵對方以細膩方式表達意見，收集更多的訊息，找出真正的意涵。但需要注意在公開或私下場合，拿捏問題的清晰或模糊的程度，對於高情境文化的人，許多話是不方便在公開場合上說明的。

高情境文化重視讀懂「未說出來的話」，需要更多觀察、傾聽並體會背後的語境，通過尊重當地習俗和建立深厚的信任基礎，能更好地適應並掌握這種文化中的溝通精髓。