超商雙雄衝跨境購物商機 帶動跨境包裹購買件數成長

全家（5903）近期攜手跨境電商比比昂日貨與日本樂天獨家進軍二手精品市場，推出全新二手精品代購服務，有望帶動跨境包裹購買件數成長一至兩成；統一超7-ELEVEN（2912）也在今年與日本電商Mercari合作，進一步拓展台灣市場，單日包裹取件數接近萬件。

全家指出，過往消費者透過代購購買二手精品，常因不良賣家或商品來源不明而感到困擾。為了解決這一痛點，全家APP中的「比比昂日貨」專區與日本樂天集團旗下二手交易平台「Rakuten Rakuma」合作，平台上的所有商品皆經過日本官方鑑定，賣家需取得日本政府發行的舊物經營許可證並通過嚴格審查。目前，已有超過百家日本知名二手精品名店進駐該平台。此外，全家強調，消費者在購物流程中可使用中文與客服聯繫，客服會透過翻譯與日本賣家溝通，確保溝通無阻。

全家進一步表示，近年來受日幣匯率偏低影響，日本二手精品以其優良品質和實惠價格，吸引了眾多海外消費者的目光。自「比比昂日貨」上線全家半年以來，累計已有超過140萬人次使用，其中30-49歲女性占比最高。本次再與日本樂天合作推出二手精品代購服務，預計將進一步帶動跨境包裹購買件數成長1至2成。全家看好其超過1,800萬名會員與突破千萬次的APP下載量，能為台日跨境電商服務注入新動能。