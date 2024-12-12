誠美材攜手中興大學實驗林管處 啟動「Green Filter綠境計畫」

偏光片大廠誠美材（4960）正式與國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處合作，啟動「Green Filter綠境計畫」種樹造林六年行動承諾，12日攜手上百名全球企業夥伴及員工，齊聚臺南新化林場，付諸行動種下希望之樹，展現企業推動ESG與企業社會責任（CSR）的企圖心與號召力，實踐對環境永續發展的深遠承諾，這樣的合作不僅促進企業與夥伴關係，也讓更多企業理解公益行動的重要性，進而共同推動提升整體產業鏈企業社會責任，打造永續經營新典範。

全球2050淨零碳排目標，掀起企業談論碳權（carbon credits）的熱潮，也開始推動再生能源運用與循環，誠美材董事長宋妍儀表示，「『Green Filter綠境計畫』是我們對環境承諾更決心的開始，在企業內部從2023年我們全廠再生能源發電量已經達到145萬度電；水資源回收率達98.1%，遠優於樹谷園區的用水回收標準75%，整體範疇一、二的溫室氣體排放量也較前一年度減少561公噸CO2 e。也不斷在製程過程中思考如何減少對環境的負擔」。

CSR和SDGs的實踐不僅是企業社會責任，也是提升企業價值的關鍵，透過這類行動，誠美材料進一步鞏固了其永續經營形象，宣示環境永續的決心，並成功吸引對環境、社會與治理（ESG）有高度關注的投資者，更有助於提升企業在資本市場中的評級，厚植在全球競爭的長穩動力。

誠美此次行動也對應多項聯合國永續發展目標（SDGs），包括氣候行動（第13項）與生命陸地（第15項）等。這樣的作法有助於提升企業在國際市場上的聲譽與信任度，吸引對ESG投資有高度關注的機構與投資者，進一步鞏固其在資本市場中的競爭力。