BNI「PT 超連結博覽會」 台中金典酒店看展抽鑽石項鍊

由全球最大商務引薦平台BNI台中市區主辦的第一屆「PT超連結博覽會」，在台中金典酒店13樓盛大展開。活動匯聚了來自全台的頂尖商務人士，共同見證這場以「連結」為核心的商務盛會。

主辦方表示，活動首日特邀台灣地區的BNI國家董事謝聰評到場指導，並與台中市區執行董事謝文瑋與徐佩娟，共同將一枚金黃色無限大光圈串連，正式揭開一連三天展覽的序幕，寓意這場商務展覽將連結出無限可能。

開場即由來自台中市區16個分會，以及桃園、雲林、高雄等地的分會代表，共22個參展團隊，攜手呈現了一場百人的「蜂巢走秀」。每個參展團隊手持代表產業特色的蜂巢形象圖，依序登場走秀，充分展現其產業優勢與創意。

最後，團隊將蜂巢形象圖貼至展場的蜂巢廣告牆，集結而成一幅象徵「超連結」畫面，完美詮釋了BNI的核心價值「改變全世界做生意的方式」。

主辦方指出，這次展覽以四大主題促進跨產業交流，訴求最大的特色，天天都有PT大神的專題講座，及參展廠商的舞台分享活動，讓來自各地的參觀來賓，快速了解參展廠商產業，除了提供參展者展示產品與服務的機會，更多的是尋找合作契機。

更重要的是，參展者能夠突破地域與產業限制，創造更多的商機與發展。像顧問行銷：提供企業顧問、工廠服務、數位轉型、品牌定位及市場行銷等全新的解決方案。工程營建：以綠色建築與智能施工為主軸，展示環保與效能兼備的工程實踐。

餐桌好食：從客製化餐飲服務團隊，到餐桌上的美食，不管是無毒有機產品，或是現代的趨勢新知，將帶動未來的飲食潮流。精緻生活預訂：打造專屬的高端生活及娛樂體驗，涵蓋西服、旅遊、運輸及企業伴手禮客製化訂製等。

第一屆PT超連結博覽會的舉辦，是台中市區BNI首度創新嘗試，也是商務合作模式的新突破。活動將持續至12月13日，這場展覽還有一個超級利多的特色，入場門票還可以摸彩，最大獎有價值將近10萬元的蛋形智能馬桶、智能電子鎖，以及天天都抽的鑽石項鍊，還有參展廠商贊助的伴手禮盒，岩盤浴SPA體驗券等，大家可以把握機會，發現商機又可以有機會中大獎。