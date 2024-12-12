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誠美材料號召企業夥伴種下希望之樹 提倡永續環保

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
誠美材料率領全球企業夥伴、員工、中興大學產學合作共同種樹，希望能兌現地球永續未來的承諾。圖／誠美材料提供
誠美材料率領全球企業夥伴、員工、中興大學產學合作共同種樹，希望能兌現地球永續未來的承諾。圖／誠美材料提供

偏光片大廠誠美材料（4960）今天攜手全球企業夥伴及百名員工齊聚台南新化林場，一起付諸行動種下希望之樹，展現企業推動ESG的強大企圖與號召力，這項「Green Filter綠境計畫」也同樣將公益精神融入到自身企業運營中，希望共同推動提升整體產業社會責任。

主辦單位用心為參與者規劃沉浸式美學體驗，在各樣的細節環扣中學習各樣富有教育意義各式SDGs(聯合國永續發展指標)成果宣示及企業回饋成果分享。現場最吸睛的大型扭蛋機，每位參與者透過簡單轉動機制，即可獲得一則環境行動解決方案，誠美材料董事長宋妍儀表示，誠美材料自2005年就投入公益近20年，無論是藝文支持、體育賽事、消防公衛、關懷弱勢等領域，不僅實際支持地方經濟發展，更能減少產品從產地到消費者之間的碳足跡，實現環保與社區回饋的雙贏，這項合作象徵企業與在地的深度鏈結的表現。宋妍儀表示這不僅是一場植樹活動，更是對地球永續未來的承諾，希望能以具體行動實現企業社會責任（CSR）的目標。

誠美材料率領全球企業夥伴、員工、中興大學產學合作共同種樹，希望能兌現地球永續未來的承諾。圖／誠美材料提供
誠美材料率領全球企業夥伴、員工、中興大學產學合作共同種樹，希望能兌現地球永續未來的承諾。圖／誠美材料提供
誠美材料率領全球企業夥伴、員工、中興大學產學合作共同種樹，希望能兌現地球永續未來的承諾。圖／誠美材料提供
誠美材料率領全球企業夥伴、員工、中興大學產學合作共同種樹，希望能兌現地球永續未來的承諾。圖／誠美材料提供

環保 董事長

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