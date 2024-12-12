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雲豹能源攜手永豐銀行開辦員工持股信託 創綠能企業首例

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔（左三）今日與永豐銀行資深副總經理歐陽子能（左四）簽署員工持股信託契約，強化留才 。圖／雲豹能源提供
雲豹能源總經理趙書閔（左三）今日與永豐銀行資深副總經理歐陽子能（左四）簽署員工持股信託契約，強化留才 。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）落實ESG企業經營，強化留任優秀人才，今（12）日與永豐銀行簽訂員工持股信託契約，為台灣首家開辦員工持股信託之綠能環保企業。預計2025年1月啟動，員工可從薪資自提，公司相對補貼100％獎勵金，相當於每月調薪2至4%，透過信託機制定期存入員工信託專戶，員工等同加薪也變身股東共享企業利潤，達成強化企業留才及提升營運績效之多重價值。

此次員工持股信託簽約典禮由雲豹能源總經理趙書閔，與永豐銀行資深副總經理歐陽子能代表簽約，攜手為永續企業多贏幸福願景前進。雲豹能源總經理趙書閔表示，企業致力耕耘永續發展，視員工為重要夥伴及資產，我們以打造「全台最幸福綠能企業」為出發，盼借重永豐銀行全方位綠色金融服務經驗，透過優於行情的員工持股信託計劃，為公司員工提供多元福利。員工透過長期投資自己公司之股票，共享企業獲利成長果實，更能共創勞資雙贏局面，進而為企業創造良好的永續經營條件。

永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐銀行近年積極推動員工福利信託等業務，協助企業客戶打造幸福職場。此次與雲豹能源合作開辦員工持股信託，除攜手企業增進員工凝聚力，更可提升企業ESG發展動能及營運績效，讓員工、公司及股東共創三贏。

永豐銀行 綠能 雲豹能源

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