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台塑化董事會決議發行公司債 上限100億元

中央社／ 台北12日電
台塑化今天公告，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣100億元。圖／聯合報系資料照片
台塑化今天公告，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣100億元。圖／聯合報系資料照片

台塑化今天公告，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣100億元，藉此募集長期資金償還借款、充實營運資金。

台塑化此次預計發債100億元，按面額價格發行，發行期間得視市場狀況發行不同年期的債券，並得分次按面額發行，發行利率採固定利率或浮動利率發行均可，承銷方式將委託證券承銷商對外公開承銷。

在此之前，台塑11月底也剛完成113年度第2期無擔保普通公司債發行，發行總額62億元；如果加上今年5月，台塑發行113年度第1期公司債總額84億元。兩期發債合計金額146億元。

面對中國大陸石化產能過剩，以及淨零減碳大趨勢，台塑集團面臨空前營運挑戰，近期股價頻頻破底，台塑四寶今天收盤股價跌幅皆在3%左右。

台塑今天下跌1.15元或2.88%，終場收在38.85元，失守40元大關，創下近22年新低。台塑化股價也已失守40元關卡，今天終場下跌1.1元或2.81%，收在38元，創2003年底公司掛牌以來新低。

公司債 台塑化

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