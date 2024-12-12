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和潤企業連4年榮獲台灣企業永續獎 一次摘下雙料肯定

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣車輛分期龍頭和潤企業（6592）經營績效、公司治理及永續推動的亮眼成果，2024年再次從526家參獎單位中脫穎而出，連續4年獲頒具台灣企業永續奧斯卡之稱的「TCSA 台灣企業永續獎」殊榮，今年更一次摘下「台灣百大永續典範企業」及「永續報告書白金獎」雙料肯定。

隨著全球對ESG重視程度與日遽增，和潤企業不僅接軌GRI、SASB、TCFD等國際永續準則，積極回應政府、金融機構、社會大眾等利害關係人所關注的永續議題，並嚴守法令規範、落實公司治理以提升營運韌性，致力成為值得信任的領導品牌，和潤企業自上市以來更已連續4年入選為公司治理100指數成分股。

在環境永續方面，和潤企業響應全球2050淨零碳排，透過發展綠能事業、規劃綠色金融商品、營運據點導入綠電等行動，致力落實綠色營運的同時，並提供利害關係人低碳轉型的永續解方。和潤企業推動各項減碳行動打造高度碳競爭力，今年更獲頒天下1.5度C溫控標章，且連續3年入選商周碳競爭力百強。在社會參與方面，和潤企業長期結合本業推動機車道安計畫至今已邁入第5年，是首家企業攜手交通部公路局推廣機車駕訓制度，透過提供大眾駕訓課程補助、辦理道安影片徵選等活動，提升用路人的道安意識，累積投入資源已超過400萬，今年更獲得交通部「金安獎—企業團體貢獻獎」肯定。

和潤企業

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