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力山工業獲TCSA傳統製造業第一類「金獎」 善盡社會責任、深受肯定

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的第17屆「2023台灣企業永續獎（TCSA）」，力山工業（1515）連續兩年榮獲肯定，今年更獲頒永續報告類-傳統製造業-第一類「金獎」。

由台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣企業永續獎」，主要表揚揭露透明可信之永續發展資訊的企業。永續報告書獎啟動分級制，將企業依2023年全球營收區分，50億元以上為第一類，以下則為第二類。

力山2023年營收達67億元，從去年度傳統製造業-第二類躍升為第一類，並連續兩年獲得金獎，顯見力山企業永續報告書中所揭露資訊的完整性、可信度、以及溝通成效足以彰顯善盡社會責任，深受評審團隊肯定。

永續發展是國際社會及全球企業關注重點，更是全球投資機構選擇標的重要參考指標。力山以「創新、綠色、人才、治理、關懷」五大面向落實永續，強調未來將持續以永續經營最高指導方針-「共榮、共好、共享」為使命，深耕ESG相關議題，展現公司的永續價值。

此外，由勞動部職業安全衛生署2024年辦理的「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比實施計畫」，在全體上市櫃編制永續報告書1,062家中，根據不同資本額於職場永續健康與安全之績效展現分為4組評比，各組擇前10%為績優企業，總計107家。

力山於第四組自願申報之績優企業第一名。充分顯示力山工業在職業永續健康及安全領域獲高度肯定。

力山表示，公司能夠躍升永續報告類-傳統製造業第一類「金獎」，是整體團隊努力不懈的成果。展望未來，公司將持續推動永續發展策略，強化創新能力，致力於造福全球更多健康及家居的價值。

營收 製造業

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