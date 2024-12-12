晶華旗下飯店過年拚九成以上住房率 尾牙春酒接單旺

晶華（2707）12日表示，看好即將到來的聖誕與跨年連假可望帶動一波餐飲與國旅住房熱潮，集團旗下各酒店12月的平均住房率已達八成五，隨著時間接近、住房率也持續攀高，預計會以九成以上坐收。加上明年1月15日將重新開幕的太魯閣晶英酒店也已經開始接受農曆新年的訂房，期望和台北晶華、台南晶英以及北投與礁溪晶泉丰旅一樣，在新年假期期間創造出九成以上的住房率。

晶華表示，麗晶精品上月旗下各家精品名店的整體業績創下開幕以來的新高點，相對帶動租賃收入的增加，北投晶泉丰旅的住房率則在開幕一個月後就穩定突破八成、平均房價也已破萬，三燔北投更是成為在地日式鍋物料理的首選，12月底前一位難求，預估訂房和訂席熱度還會一直持續至農曆新年。

餐飲方面，晶華旗下飯店的餐飲部門也迎來熱絡的尾牙春酒商機，持續耕耘企業福委市場多年的台北晶華酒店、故宮晶華、台北園外園、北投泉源閣、以及台南晶英酒店，已取得不少訂單。晶華館內的尾牙接單狀況樂觀，週五至週日的場地已經全數客滿，平日的訂席也高達八成，館外的外燴接單量已將近6,000桌，其中單日最高達1,500 桌，簽約的企業是以科技業以及金融業為主，業績和2023年相比，預計成長約20%。

此外，歲末年終將至，麗晶精品亦將透過年底前最盛大的耶誕購物季帶動銷售佳績，由星級主廚林明健所開設的「Golden餐廳」與「Afterglo餐酒館」開幕後即廣受饕客歡迎，接近滿席的訂位率也讓擁有美食精品聚落之稱的麗晶精品年度業績再度向上攀升。