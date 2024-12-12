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中鋼工會理事長陳春生：興達海基「收一收不要再玩」

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼工會理事長陳春生。 記者林政鋒攝影
中鋼工會理事長陳春生。 記者林政鋒攝影

興達海基即將熄燈討論得沸沸揚揚，中鋼（2002）工會理事長陳春生說，他當面向總統賴清德提建言，興達海基一直虧損，「要趕快止血，收一收不要再玩了」。

陳春生轉述，總統賴清德當場同意這個想法。

陳春生指出，中鋼已經花很多錢幫政府訓練這麼多高端的焊接技術人員，趕快讓這些人去轉業，興達海基無法做，不代表其他地方不能做。

此外，後續還有租用場地的使用問題，如果選擇退租要還原、廠房等要拆，還要花一大筆錢，所以希望能夠就地轉型再利用。

但是還有國發基金股東在內，因此為了要有完整的主導性，等興達海基清算完，剩餘殘值依股權比例退還給國發會，以後就由中鋼可以自行主導，土地再轉型利用及後續發展等。

陳春生表示，身為中鋼工會理事長，不希望中鋼繼續賠錢，所以把握機會在11月22日與總統餐敘時提出建言，因事情來的有點突然，目前公司方面正著手進行擬定相關轉型計劃中，將從長計議，協助興達海基以最有利發展，跳離短期困境,後續如有最新發展，也會適時提供完整的資訊讓會員同仁們瞭解。

中鋼 國發會 賴清德

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