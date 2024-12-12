快訊

性價比高！台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

泓德能源攜手亞通利大 搶攻菲律賓光電案場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）持續實現海外布局藍圖，日前攜手亞通利大（6179）與菲律賓生力集團（San Miguel Corporation, SMC）旗下電力事業群San Miguel Global Power（SMGP）簽訂投資條件書，計畫於菲律賓卡瓦延市共同開發光電案場，目標容量達1GW。

生力集團創立於1890年，是菲律賓規模最大的跨國企業，業務涵蓋食品、建設、房地產、水泥等多個領域，其電力事業群SMGP更是菲律賓最大的電力公司之一。泓德能源將憑藉系統整合經驗，結合SMGP的集團與土地資源，在伊莎貝拉省卡瓦延市開發光電案場。合作項目分兩階段進行：第一階段規模300MW、第二階段700MW，總目標合作容量達1GW。泓德能源將攜手長期耕耘菲律賓電力市場的亞通利大能源共同建置案場，第一階段300MW預計於2026年完成，並將直接轉供綠電給生力集團及菲律賓當地企業。

泓德能源自2016年起即評估菲律賓再生能源市場。適逢菲律賓政府頒布《菲律賓能源計畫2023-2050年》，大幅提升太陽能、風能及生質能在能源組合中的比例，並激勵投資，同時推動具氣候適應力的設施以保障能源安全，帶來更多再生能源投資機會。現階段泓德能源也考量參與菲律賓光電、儲能及陸域風力等投資機會，除與SMGP合作外，也同步在當地評估其他光電案件。

此外，泓德能源在日本與澳洲的再生能源市場布局亦展現豐碩成果，總目標開發量達3GW。在澳洲，泓德能源於11月取得南澳電力零售商ZEN Energy的9.7%股權，並計畫攜手開發光儲項目，深化澳洲市場基礎。同時，在日本成功得標兩項長期脫碳儲能標案，合計73MW容量，將享20年政府補貼；並以全國12件儲能案場參與第二輪投標，儲能系統總容量約600MW，另有400MW光電及2.6GW儲能設施的長期開發計畫，持續深耕當地市場，穩步推進全球再生能源布局。

光電 泓德能源 菲律賓

延伸閱讀

不再減核…日本擬修訂新能源計畫 最大限度利用再生能源、核能

台南33處魚塭、光電場濫倒廢土 歸仁分局所長涉走漏消息遭搜索偵辦

寶島陽光獲TCSA十大永續典範外商企業及永續報告書獎

虱目魚如何成跨國美食？為何被世界稱為「牛奶魚」？

相關新聞

中鋼工會理事長陳春生：興達海基「收一收不要再玩」

興達海基即將熄燈討論得沸沸揚揚，中鋼（2002）工會理事長陳春生說，他當面向總統賴清德提建言，興達海基一直虧損，「要趕快...

旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通

旅宿業缺工問題未解，旅宿業者先前爭取開放聘用外籍移工，勞動部至今未點頭。交通部長陳世凱今表示，雖然業者已經提高工資，但成...

預售屋漲翻天！桃園三大重劃區新舊屋價差四成 專家：這區中古屋秒殺

據實價登錄交易資訊，桃園市七大重劃區屋齡大於5年的中古屋與預售屋中，除小檜溪重劃區中古屋交易僅有一筆外，第二至第四名重劃...

正隆蟬聯 TCSA 永續獎雙料殊榮 以「紙」建立跨領域永續解方

正隆（1904）11日三度蟬聯台灣企業永續獎（TCSA），「百大永續企業典範獎」及「永續報告書白金獎」。評審肯定正隆透過...

中光電榮獲「2024 TCSA台灣企業永續獎」雙獎肯定

年度企業永續奧斯卡獎–「TCSA台灣企業永續獎」邁入第17年，2024年參賽家數達622家，較2023年增加96家，續創...

童子賢提出我國充電樁落後歐盟 交長：數據可能有誤

我國2050淨零路徑已規劃2030年要全面市區公車電動化，屆時全台將有約1.2萬輛電動大巴，估帶來每日24萬度用電需求。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。