泓德能源攜手亞通利大 搶攻菲律賓光電案場商機

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）持續實現海外布局藍圖，日前攜手亞通利大（6179）與菲律賓生力集團（San Miguel Corporation, SMC）旗下電力事業群San Miguel Global Power（SMGP）簽訂投資條件書，計畫於菲律賓卡瓦延市共同開發光電案場，目標容量達1GW。

生力集團創立於1890年，是菲律賓規模最大的跨國企業，業務涵蓋食品、建設、房地產、水泥等多個領域，其電力事業群SMGP更是菲律賓最大的電力公司之一。泓德能源將憑藉系統整合經驗，結合SMGP的集團與土地資源，在伊莎貝拉省卡瓦延市開發光電案場。合作項目分兩階段進行：第一階段規模300MW、第二階段700MW，總目標合作容量達1GW。泓德能源將攜手長期耕耘菲律賓電力市場的亞通利大能源共同建置案場，第一階段300MW預計於2026年完成，並將直接轉供綠電給生力集團及菲律賓當地企業。

泓德能源自2016年起即評估菲律賓再生能源市場。適逢菲律賓政府頒布《菲律賓能源計畫2023-2050年》，大幅提升太陽能、風能及生質能在能源組合中的比例，並激勵投資，同時推動具氣候適應力的設施以保障能源安全，帶來更多再生能源投資機會。現階段泓德能源也考量參與菲律賓光電、儲能及陸域風力等投資機會，除與SMGP合作外，也同步在當地評估其他光電案件。

此外，泓德能源在日本與澳洲的再生能源市場布局亦展現豐碩成果，總目標開發量達3GW。在澳洲，泓德能源於11月取得南澳電力零售商ZEN Energy的9.7%股權，並計畫攜手開發光儲項目，深化澳洲市場基礎。同時，在日本成功得標兩項長期脫碳儲能標案，合計73MW容量，將享20年政府補貼；並以全國12件儲能案場參與第二輪投標，儲能系統總容量約600MW，另有400MW光電及2.6GW儲能設施的長期開發計畫，持續深耕當地市場，穩步推進全球再生能源布局。