這個租客超霸氣！買下房東店面 床墊業者砸1.55億、華麗轉身變屋主
據實價登錄資料顯示，台北市中正區新生南路一段的一樓店面，由床墊業者承租多年，10月時以1.55億元，跟房東買下約134.4坪的店面，華麗轉身「由租客變屋主」。
台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，這間新生南路店面臨大馬路、近捷運東門站，門面寬又是巷口角間，店面條件相當好。
李毅甫指出，該區雖非一級商圈，不過店面買賣及租賃都相當穩定，周邊有不少家具、廚具等家用品店，屬性相近，彼此也有聚客效應，當租客累積一定資產後，遇到房東願意出售店面，就把握此時機買下，做為自有資產更能穩定在此地深耕經營。
第一建經研究中心副理張菱育指出，《平均地權條例》新修法後，法人購置住宅採許可制，不過店面、商辦等則不受限制。
張菱育表示，業者購置店面自用，不僅化租金為資產，每年繳房屋稅及地價稅等相關持有費用也可列入成本，因此常見一些企業主，店開到哪裡就買到那裡，成為經營者布局事業的規畫之一。
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