聽新聞
0:00 / 0:00
房市party結束！10月預售屋揭露陷谷底量、創20個月新低
據內政部實價預售最新統計資料顯示，10月全台預售揭露量約4,600件，數量創下近20個月新低，比農曆年節當月數量還少，相較今年6月景氣高檔時月銷1.66萬件相比、大減77%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場是市場的領頭羊，上半年房市在強烈的「不買會更貴」預期，讓新建案不僅賣得快，價格也墊高。
不過，曾敬德指出，在央行出手降溫後，預售市場雖然沒有立即的貸款需求，但市場氛圍已經轉向，預售市場也像狂歡派對開了燈，瞬間恢復理性。
曾敬德表示，現在10月揭露量已進入單月5千件的谷底量，顯示新屋市場正式進入自用當道的理性審慎的購屋階段。
曾敬德強調，一旦低量維持的時間拉長，有些漲太快與供給較多的區域，難免會出現價格壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言