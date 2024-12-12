房市party結束！10月預售屋揭露陷谷底量、創20個月新低

據內政部實價預售最新統計資料顯示，10月全台預售揭露量約4,600件，數量創下近20個月新低，比農曆年節當月數量還少，相較今年6月景氣高檔時月銷1.66萬件相比、大減77%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場是市場的領頭羊，上半年房市在強烈的「不買會更貴」預期，讓新建案不僅賣得快，價格也墊高。

不過，曾敬德指出，在央行出手降溫後，預售市場雖然沒有立即的貸款需求，但市場氛圍已經轉向，預售市場也像狂歡派對開了燈，瞬間恢復理性。

曾敬德表示，現在10月揭露量已進入單月5千件的谷底量，顯示新屋市場正式進入自用當道的理性審慎的購屋階段。

曾敬德強調，一旦低量維持的時間拉長，有些漲太快與供給較多的區域，難免會出現價格壓力。