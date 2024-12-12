車王電明年營運看正向 華德動能估日本電巴銷售倍增

車王電董事長蔡裕慶今天表示，車王電布局三大主軸產品，2025年年營收獲利可健康看待。車王電旗下華德動能預期，明年日本電動巴士銷售可大幅倍增，華德動能明年開發電動商用物流車。

車王電和華德動能下午舉行線上聯合法人說明會，展望車王電未來策略，蔡裕慶表示，車王電持續布局電動巴士和電動商用車關鍵零組件方案，車輛應用市場以台灣為主，持續強化日本和北美市場。

蔡裕慶表示，車王電未來產品發展有三大主軸，包括電動載具系統、電池能源管理、智能鎖掌工具。在海外合作，蔡裕慶指出，集團持續與美國Optimal和日本住友商事集團，布局北美電動商用車設計製造、以及日本電動巴士製造銷售。

展望2025年營運，蔡裕慶表示，今年車王電部分營運受政府補助案延遲影響，預估車王電明年營收獲利可健康看待，車王電持續規劃募資作業，目前沒有進一步併購計畫。

華德動能說明，今年電動車市場成長趨緩，不過第4季接單好轉，明年華德動能持續推出新電動巴士車型，也會進一步開發電動商用物流車型。

在日本市場布局，華德動能預期，明年在日本電動巴士銷售可大幅倍增，除了先前的九州和東京外，明年規劃布局神戶和岡山地區。在海外產能布局，華德動能表示，美國和日本工廠持續規劃中。

展望市占率，華德動能引述數據指出，今年華德動能在日本電動巴士市占率約15%，預估到2030年，華德動能目標在日本電動巴士市占率提升至32%。

展望集團旗下氫豐綠能在氫能源布局，蔡裕慶指出，集團在推進氫燃料電池態度審慎，不會採取日本豐田（TOYOTA）或是中國廠商模式。華德動能說明，氫豐綠能在燃料電池和混氫發電自製率超過75%。

觀察電動車營收比重，車王電說明，2023年電動車占集團整體營收比重47%，今年前11月受到政府補助案延遲影響，電動車營收占比約32%。