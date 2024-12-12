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繼承老爸40年前「合建房屋」 女兒卡這關鍵賣不掉

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾應留意自己是否也繼承建築基地或法定空地。記者朱曼寧／攝影
民眾應留意自己是否也繼承建築基地或法定空地。記者朱曼寧／攝影

早期許多地主與建商合作興建房屋，由地主提供土地、建商負責蓋房，再分別把土地和房屋賣給買方，不過當時法規並不完善，埋下許多隱憂；正業地政士聯合事務所所長鄭文在分享，當年在利益考量下，許多地主為少繳土增稅，保留一些社區內的私設巷道、法定空地，未過戶給買方，等到想要賣出時，就會出現許多問題。

鄭文在指出，有位地主在民國60年代與建商合建了一個大型公寓社區，當時為了省下土地增值稅，保留了社區內數筆私設巷道的土地，並未過戶給建商或買方。

鄭文在接著說，多年後，該地段因捷運通車，房價飆漲，即使是老舊公寓，每坪價格也接近80萬元，當地主過世後，這些未過戶的巷道土地成了子女的遺產，變成一筆沉重的遺產稅負擔。

地主女兒近日想出售爸爸當年分給她的房子，卻在交易過程中發現了一個大問題，鄭文在表示，依《公寓大廈管理條例》的規定，房屋的專有部分（例如公寓）不能和共用部分（例如建築用地或法定空地）分開轉讓，但女兒名下因繼承了爸爸的兩筆法定空地，地政事務所要求必須將這些土地與房屋一起賣給買方，才能完成過戶登記。

此時，買方不想多買這些多出來的法定空地，雙方買賣不成只好取消。鄭文在指出，所幸，最終找到新買方，買主認為該區域未來可能進行都市更新，願意承購房屋和兩筆法定空地，才成功完成交易。

鄭文在提醒，類似的情況並不少見，民眾若繼承建築基地或法定空地，特別是名下已經擁有該地的房屋和土地，應避免再分得這類土地，否則日後賣房時可能會遇到像這位女兒一樣的問題，應了解相關法規並提前規劃，才能避免陷入不必要的麻煩。

建商 遺產稅 都市更新

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