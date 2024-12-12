2024台北國際建材展 冠軍建材「高性能綠建材」搶眼

冠軍建材（1806）在2024台北國際建材展以「共創淨零建築永續價值」為主題，展示其在2050淨零排放全球趨勢中的技術優勢。

今年2024台北國際建材展上，冠軍建材將永續理念融入生產，不僅使用50%生產循環回收料、6.5%廢陶瓷粒料與43.5%天然原料，實現資源高效再利用，有效減少廢棄物，降低碳排，實踐循環經濟。

另外，配合政府推動ESG節能減碳政策，冠軍建材近年來投入12億元進行造橋廠產線整改，引進義大利最新成型機及自動化窯爐系統，利用高效率燃燒系統（熱回收再利用）減少能耗達20%以上，產能提高30%以上，並擁有溫控精準優勢。

目前，冠軍建材單日國內最大生產量達12,000平方米，年產能超過1,500萬平方米，滿足客戶訂單供貨需求。

面對2050淨零建築目標，冠軍建材推出的「科技節能石」搭配「節能外牆乾掛系統」，已申請到高性能綠建材專利。

冠軍建材表示，該系統可增加外牆空氣對流，大幅降低建築物能耗，具備高安全性、施工快速、省時省工及後續維護成本低等多項優點；能有效達到室內降溫4℃，冷氣用電可減少24%至36%。

此次新品「科技節能石」，以多規格、多模面、多場域為特色，搭配不同模面設計與經典高級石材紋理，將大自然原色與建案設計完美融合，價格約在石材的三至五成，適用於牆面、地面、步道等各式場域應用，並具有抗折強度高、吸水率低的特性，可避免酸雨、風化等引起的剝落風險。

冠軍建材指出，目前「科技節能石」已在台北大巨蛋、高雄內惟藝術中心、清華大學成功湖步道等地標大量使用。