快訊

下班帶傘！3縣市發布大雨特報 恐一路下到明天上午

退休只要存夠錢就好？理財專家4大「最後悔的事」：每年都是負報酬

2度出手！南韓檢警再突襲總統府 試圖扣押搜索戒嚴資料

雲豹能源明年1月啟動員工持股信託 強化留才

中央社／ 新竹12日電

雲豹能源今天與永豐銀行簽訂員工持股信託契約，預計明年1月啟動，員工可從薪資自提，公司對等補貼獎勵金，透過信託機制定期買進公司股票，存入員工信託專戶，讓員工成為股東，共享企業利潤，強化留才。

雲豹能源發布新聞稿表示，今天的員工持股信託簽約典禮由雲豹能源總經理趙書閔與永豐銀行資深副總經理歐陽子能代表簽約。

趙書閔說，雲豹能源致力永續發展，將員工視為重要夥伴與資產，目標打造幸福綠能企業，希望透過員工持股信託計畫為員工提供多元福利。

趙書閔表示，員工長期投資公司股票，共享企業獲利成長果實，將可共創勞資雙贏局面，為企業創造良好的永續經營條件。

雲豹能源指出，近年還陸續增加1年5天有薪病假，以及免費看球賽、包場看電影、員工按摩、彈性上下班等福利措施。

永豐銀行 股票 雲豹能源

延伸閱讀

大贏家不是林靖恩！「爺孫戀」李坤城房產遭變賣 兒吐驚人內幕

「爺孫戀」林靖恩賣李坤城房產 信託月領金額曝光：可以領10年

雲豹能源興建光電場 彰化大村平和村民反對幸好「祖先有靈感」

信託公會舉辦大專生競賽 秀信託創意提案舞台

相關新聞

華航、高鐵董座是否異動？交長給出答案

賴政府上任後陸續對於國營、公股人士進行調整，針對台灣高鐵公司（2633）、中華航空（2610）董事長的人事狀況，交通部長...

旅宿業缺工未解 交長：僅開放僑外生不夠 續跟勞動部溝通

旅宿業缺工問題未解，旅宿業者先前爭取開放聘用外籍移工，勞動部至今未點頭。交通部長陳世凱今表示，雖然業者已經提高工資，但成...

預售屋漲翻天！桃園三大重劃區新舊屋價差四成 專家：這區中古屋秒殺

據實價登錄交易資訊，桃園市七大重劃區屋齡大於5年的中古屋與預售屋中，除小檜溪重劃區中古屋交易僅有一筆外，第二至第四名重劃...

正隆蟬聯 TCSA 永續獎雙料殊榮 以「紙」建立跨領域永續解方

正隆（1904）11日三度蟬聯台灣企業永續獎（TCSA），「百大永續企業典範獎」及「永續報告書白金獎」。評審肯定正隆透過...

中光電榮獲「2024 TCSA台灣企業永續獎」雙獎肯定

年度企業永續奧斯卡獎–「TCSA台灣企業永續獎」邁入第17年，2024年參賽家數達622家，較2023年增加96家，續創...

童子賢提出我國充電樁落後歐盟 交長：數據可能有誤

我國2050淨零路徑已規劃2030年要全面市區公車電動化，屆時全台將有約1.2萬輛電動大巴，估帶來每日24萬度用電需求。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。