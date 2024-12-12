雲豹能源明年1月啟動員工持股信託 強化留才
雲豹能源今天與永豐銀行簽訂員工持股信託契約，預計明年1月啟動，員工可從薪資自提，公司對等補貼獎勵金，透過信託機制定期買進公司股票，存入員工信託專戶，讓員工成為股東，共享企業利潤，強化留才。
雲豹能源發布新聞稿表示，今天的員工持股信託簽約典禮由雲豹能源總經理趙書閔與永豐銀行資深副總經理歐陽子能代表簽約。
趙書閔說，雲豹能源致力永續發展，將員工視為重要夥伴與資產，目標打造幸福綠能企業，希望透過員工持股信託計畫為員工提供多元福利。
趙書閔表示，員工長期投資公司股票，共享企業獲利成長果實，將可共創勞資雙贏局面，為企業創造良好的永續經營條件。
雲豹能源指出，近年還陸續增加1年5天有薪病假，以及免費看球賽、包場看電影、員工按摩、彈性上下班等福利措施。
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