預售屋漲翻天！桃園三大重劃區新舊屋價差四成 專家：這區中古屋秒殺

據實價登錄交易資訊，桃園市七大重劃區屋齡大於5年的中古屋與預售屋中，除小檜溪重劃區中古屋交易僅有一筆外，第二至第四名重劃區預售屋與中古屋單坪價差幅度都超過四成，其中草漯、中路、八德擴大重劃區預售屋成交量大、價格高，反觀中古屋價格優勢浮現，其中「中路重劃區」緊鄰藝文特區中古屋房價親民、釋出即秒殺。

草漯重劃區今年中古、預售屋單坪價差幅度高達51%，位居桃園最高。永慶不動產桃園觀音草漯加盟店長劉善榮指出，草漯屬於沿海重劃區，算是半封閉的市場，會在此區買房的民眾主要是濱海工業區員工，買盤上有剛性需求，雖然重劃區沒有捷運或是重大建設議題，不過鄰近桃園航空城，未來也有望帶動當地開發。

目前草漯重劃區中古屋主要為屋齡10年內大樓、每坪成交均價約20～25萬元，另外也有20年以上透天厝，每坪成交均價約為15～20萬元，總價都在千萬元以內，對於工業區員工算是可負擔價格，七、八百萬元就能買到二房加車位的物件，對比每坪成交均價約27萬元的預售屋，中古屋確實是便宜許多，未來轉手也相對容易。

位處桃園區中心地帶的「中路重劃區」，中古、預售屋單坪價差竟也達44%。台慶不動產桃園中路正光加盟店長謝佳慶表示，中路重劃區緊鄰舊市區、藝文特區，發展時間早、生活機能相當便利，且綠地相當多，居住環境相對周圍地段優質，吸引換屋族前來。

此外，未來台鐵地下化後，會增設中路站，將讓交通更加便捷，加上價格親民，帶動首購、小家庭置產。

謝佳慶指出，中路重劃區10年內中古屋每坪成交均價約35～40萬元，10年以上則每坪成交均價約30～35萬元間，相較每坪成交均價約近50萬元的預售屋，中古屋幾乎是一釋出就會被秒殺。

謝佳慶強調，中路重劃區的中古屋有少見的50～60坪中大坪數物件，對於換屋族來說是一大福音，對比於僅一路之隔的藝文特區，更顯中路重劃區的物美價廉。

「八德擴大重劃區」中古、預售價差幅度為41%，位居桃園第三。有巢氏房屋八德市公所加盟店長林士媗說，「八德擴大重劃區」位處上、下桃園之間、緊鄰新北市，對內有捷運綠線興建中、對外有國道連接，交通地理位置相當好。此外，重劃區以行政中心、學校為核心，帶動周遭生活機能發展完整，因此許多雙北通勤族已提早卡位置產。

林士媗表示，目前「八德擴大重劃區」內中古屋主要屋齡在10年內，每坪成交均價約約30～35萬元，三房加車位僅需1,200～1,500萬元，不僅比每坪4字頭預售屋便宜，對比市區房價更加實惠。

林士媗指出，近年來重劃區內建案大量推出，預售屋價格不斷被墊高，而中古屋因為價格親民、仍處於供不應求的狀況。此外，八德擴大重劃區與其他熱門重劃區最大不同，在於周遭腹地大、未來發展性高，可預期周圍開發後，當地房價有望再成長。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近年房市火熱影響，預售屋做為房價指標，價格反應往往會快於中古屋，特別是重劃區受到大量建案推出影響，預售屋與中古屋的價差幅度更為明顯。