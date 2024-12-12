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華航、高鐵董座是否異動？交長給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱。記者周湘芸／攝影

賴政府上任後陸續對於國營、公股人士進行調整，針對台灣高鐵公司（2633）、中華航空（2610）董事長的人事狀況，交通部長陳世凱12日坦言，目前沒有思考這個問題，希望跟部內、國營事業經理人多接觸，有需要調整再調整。

行政院長卓榮泰帶領的內閣團隊上任以來，也經歷過幾次的人事變動，除了部會首長的異動外，外界也相當關心國營事業及公股事業的人事變化，其中台灣高鐵公司董事長及中華航空董事長也已多年未變動，對於是否接下來有可能會調整。陳世凱說，目前沒有思考這個問題，希望跟部內、國營事業經理人多一些接觸，有需要調整再調整，大家不用想像新部長就會有很大的人事更動。

華航 董事長

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