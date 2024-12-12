11月電芯價格趨穩 2025年或迎小幅上漲

根據TrendForce最新研究，2024年11月中國大陸電動車銷量持續成長，拉動動力電池需求，磷酸鐵鋰（LFP）電芯價格持穩，三元電芯小幅下跌。儲能市場對電芯需求維持旺季特徵，加上大容量電芯具備價格優勢，出貨占比提升，但由於年底訂單需求放緩，使得11月儲能電芯均價持續下滑。

TrendForce表示，LFP電池在電動車市場的裝車占比不斷提升，儘管LFP正極材料價格略微回漲，對11月動力電芯總成本影響有限，價格不變。三元動力電池的需求不如LFP電池，加上三元材料價格延續小幅下降，11月電芯價格較前一個月下跌約2%。

在儲能電池方面，由於中國大陸年末儲能併網搶裝，以及海外市場對大型儲能需求維持旺盛等因素，儲能電芯需求表現佳。11月LFP材料價格略有回漲，但對儲能電芯成本影響不大。此外，以314Ah為主流型號的300Ah以上大容量電芯因更具成本優勢，符合上下游企業降本增效需求，出貨占比正快速增長，預計2024全年將超過40%，導致11月儲能電芯均價繼續下滑。12月隨著中國大陸儲能併網進入尾聲，訂單增速放緩，短期內儲能電芯價格趨穩。

TrendForce指出，2024年下半年終端市場對電芯需求優於預期，拉動產業鏈上游企業開工率維持在較高水準。然而，2023年以來電池產業供應過剩引發的價格戰仍持續至今年，多數鋰電池上游材料仍處於跌勢，造成供應LFP正極、鋰電銅箔、六氟磷酸鋰等材料的廠商利潤持續受損。

對於長期處於虧損且市場集中度高的鋰電池材料產業，一級電池廠商為確保2025年供應鏈的穩定，將在明年的新訂單預留一定漲價空間，有望實現材料業者的漲價訴求。

TrendForce表示，預計2025年旺季時部分鋰電池材料價格或能迎來小幅上漲，有望修復企業前期嚴重的虧損。然供需關係尚未從過剩轉為短缺，預期材料價格上漲幅度有限，加上電池製造商積極控制成本，明年電芯價格走勢將以持穩為主。