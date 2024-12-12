正隆蟬聯 TCSA 永續獎雙料殊榮 以「紙」建立跨領域永續解方

正隆（1904）11日三度蟬聯台灣企業永續獎（TCSA），「百大永續企業典範獎」及「永續報告書白金獎」。評審肯定正隆透過3R PLUS資源全循環技術，以「Less is More」的再生紙低碳商模，讓日常生活中簡單的一張紙，成為促進環境、生態與社會三重效益的重要解方。

正隆董事長鄭人銘表示，永續需要共同的行動實踐。成立65周年以來，正隆作為造紙業的永續領航者持續聚焦永續，以「紙」邁向淨零願景。於國內，積極串聯外部夥伴與資源，擴大循環減碳規模及力度；於國際，則勇於在氣候變遷風險管理及透明化揭露給予承諾，走在同業之前成為TCFD查核最高評級的企業，也是全球首批TNFD（自然相關財務揭露）的先行者。

減少樹木砍伐，為台灣及地球種下二次森林，是正隆推動S.M.A.R.T.智慧減碳製造的初心。目前，透過持續深化循環技術，正隆製造鏈回收紙及廢棄物資源化比例已分別可達94.9%及95.9%；每年將162.8萬噸回收紙轉化為綠色商品，為台灣消費者提供去塑、輕磅化的工紙包材，更打造唯一同時擁有FSCTM Recycled、環保標章與碳足跡標籤三重驗證的家紙品牌。

正隆持續通過創新及研發升級循環規模，以紙塑分離技術建構台灣全紙容器再生供應鏈，並自2023年大園廠再生白漿線正式商轉後，推升每年政府認證處理量達16.4萬公噸，消化過半數島內廢紙容器，減碳貢獻效益最高可達95萬公噸。也整合農林資源與造紙三循環，開創全台最大3R PLUS資源全循環商模，研發獲農業部有機資材認證的100%再生環保抑草紙。除減少耕地塑膠地蓆殘留物汙染，以本土物料緩解小農有機栽植的進口成本，正隆更結合推廣永續農業及實踐社會關懷兩大初衷，認養萬斤相關契作米，將永續成果與員工、供應鏈資收個體戶分享，讓紙成為跨領域的脫碳經濟解方。

正隆於2021年領先同業通過TCFD查核最高評級，並持續超前布局海內外重大氣候風險及揭露政策。於董事會下成立企業永續委員會作為永續管理最高治理組織，因應IFRS揭露準則，領先同業導入ICP內部碳定價，並接軌國際永續轉型，簽署成為全球首批TNFD先行者企業。

此外，也積極分享減碳實務經驗，以系統化的產業鏈轉型為目標，針對中小型回收商推動輔導專案，首創供應鏈永續大會及實地評鑑機制，2023年更以N+1碳管理示範團隊串聯上下游20家產業夥伴，輔導企業完成ISO 14064-1組織碳盤查及ISO 14067產品碳足跡盤查，協助產業鏈每年減碳近12,000公噸，節省成本達5,500萬元，帶動綠色投資25,000萬元，同時完成台灣首例工業用紙碳足跡盤查，加速建構產業碳資料庫，完備產業氣候永續韌性。