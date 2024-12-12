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10度獲獎！信義房屋獲 TCSA 十大永續典範企業獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋十度獲得台灣企業永續獎十大永續典範企業獎榮耀，由信義房屋總經理陳麗心(右)代表領獎。（圖:信義房屋提供）
信義房屋十度獲得台灣企業永續獎十大永續典範企業獎榮耀，由信義房屋總經理陳麗心(右)代表領獎。（圖:信義房屋提供）

由台灣永續能源研究基金會主辦的2024年第17屆「台灣企業永續獎」(Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA)，眾多台灣永續企業如台積公司（2330）、台達電子（2308）、信義房屋（9940）、富邦金控（2881）、國泰金控（2882）等皆獲佳績；其中，信義房屋第10度在綜合績效方面獲台灣十大永續典範企業獎(服務業組)以及永續報告不動產及營造業第1類白金級肯定。

台灣企業永續獎歷史悠久，是每年台灣永續企業的必爭之地，17年來累計共有882家參賽企業，歷屆參獎企業2023年總營收36.5兆，歷屆參獎企業上市公司市值佔股票市場總市值比值85.8%，參賽企業總營業額與2023年台灣GDP比值155%，顯見台灣上市公司已將永續視為企業經營的重點發展目標，而台灣企業永續獎也因具有公信力與影響力，吸引企業參賽。

今年台灣企業永續獎台灣十大永續典範企業製造業組有台積公司、聯發科技（2454）、台達電子、聯華電子（2303）、緯創資通（3231）、台灣水泥（1101）、遠東新世紀（1402）、日月光投控（3711）、中鋼公司（2002）、元太科技（8069）；服務業組有信義房屋、中鼎工程（9933）、國泰金控、富邦金控、中國信託金控＊（2891）、遠傳電信（4904）、長榮航空（2618）、統一超商（2912）、玉山金控（2884）、中華電信（2412），這些企業於建置綠色供應鏈、營造DEI職場環境、實踐淨零轉型等皆獲肯定。

信義房屋第10度獲台灣十大永續典範企業獎服務業組肯定，獲得肯定的關鍵來自信義房屋以「企業倫理」為核心策略，秉持「以人為本」的信義精神，力求從本業穩步向前，發想出各種兼顧利害關係人權益的創新做法，並朝「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」願景邁進。

信義房屋表示，以願景為核心，調和各利害關係人權益，建立信義永續原則做為管理方針，透過信義價值鏈「信、義、倫理」的永續創新，展開「環境、社會、治理、供應鏈管理」策略構面，為身邊所有人帶來美好幸福的永續新生活。

信義房屋連續30年獲得天下2,000大企業調查房仲業第一的榮耀，此榮耀是天下雜誌每年檢視2,000家企業財報，綜合過去三年營收、獲利及股東權益表現優異者評選而出，由此可見企業倫理的經營實踐，義利可以雙成。

此外，今年信義房屋獲得永續報告不動產及營造業第1類白金級肯定，顯見在資訊揭露上的努力，針對利害關係人各項作為透明、完整且平等的向大眾揭露，讓大眾可以了解更多除了經營層面之外，信義房屋更多的永續作為。

信義房屋 國泰金控

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