童子賢提出我國充電樁落後歐盟 交長：數據可能有誤

我國2050淨零路徑已規劃2030年要全面市區公車電動化，屆時全台將有約1.2萬輛電動大巴，估帶來每日24萬度用電需求。但先前和碩聯合科技董事長童子賢提出我國充電樁設置落後歐盟，對此，交通部長陳世凱12日表示，童子賢的數據可能不對，台灣沒有比歐盟差，甚至其實比歐盟好，交通部一直都極力在推電動巴士，充電樁補助都有照進度在走，沒有較慢的問題。

交通部明年將啟動「電動公車智慧充電管理系統補助機制」，補助場站導入智慧充電管理系統，預估每案補助上限49％、約為100餘萬元，預期效益最高可降低50％的電力契約容量需求、延長20％公車電池使用年限，並降低30％人力及20％成本需求。

交通部「2030年客運車輛電動化推動計畫」總經費核定為643億元，最高補助達830萬元，包含購車、保養體系、營運及路網優化等，降低業者轉型負擔，規劃明年起加碼「充電場站」項目，若場站導入「智慧充電管理系統」，升級充電智慧級數至Level 3，將併入補助經費申請。

交通部公共運輸及監理司長林福山說明，目前國內產製的國產化電動大客車的價格，約莫950到1,100萬元，原則上交通部給予的補貼金額就是希望讓客運業者可以購買電動大客車。

交通部長陳世凱強調，對於我國的淨零路徑上已經很明確的就是2030年要公車全面電動化，未來在電動車的推廣上，除了電動大客車外，電動小客車、電動機車等，都是相對技術成熟的，交通部也會積極完善充電樁的環境，讓我國的電動運具可以更普及，至於小貨車及大貨車，也會積極研議旗艦型的推動計劃。

先前童子賢日前於氣候變遷委員會表示，2025年歐盟將布建100萬座充電樁，台灣還不到1萬座，對比我國充電樁設置進度比較落後。

陳世凱表示，童子賢的數據可能比較不對，台灣沒有比歐盟差，甚至其實比歐盟好，交通部一直都極力在推電動巴士，充電樁補助都有照進度在走，沒有較慢的問題，台灣沒有比歐盟差，甚至其實比歐盟好，歐盟慢充比例為10比1、快充為80比1，國內車樁比都優於歐盟標準。

林福山表示，電動巴士充電樁補助充電管理系統目前由運研所規畫出來，會按照系統來做區分，定案後就會對外公布。

陳世凱也提到，交通部除了極力推電動車，航空業SAF燃油在機場也準備運行、港務新燃料也籌畫中，另外像是船停靠在岸邊都要繼續開柴油引擎，現在提供插電方式，可以減少很多空汙。

不過對於使用SAF燃油可能會推升航空業成本，陳世凱說，這是全球趨勢，因此對於是否會進而影響票價上漲，這不是政府單位能夠預測或控制，政府能做的就是把基礎建設建置完備，讓業者有需求時可以使用，未來也會持續與中油討論該怎麼生產SAF，畢竟減碳並不是只有交通部的則是，大家都需要配合，畢竟在府院都已經有在開會討論，各部會也都必須要配合。