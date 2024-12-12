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信義開發榮獲永續雙項大獎 展現低碳智慧與永續卓越實力

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
第十七屆「台灣企業永續獎」舉行頒獎典禮，信義開發首次參賽便榮獲「台灣永續企業績優獎」及「永續報告書白金獎」。圖左起國家發展委員會主任秘書張朝能、信義開發副總經理李建坤。（圖:信義房屋提供）
第十七屆「台灣企業永續獎」舉行頒獎典禮，信義開發首次參賽便榮獲「台灣永續企業績優獎」及「永續報告書白金獎」。圖左起國家發展委員會主任秘書張朝能、信義開發副總經理李建坤。（圖:信義房屋提供）

2024年第十七屆「台灣企業永續獎」（TCSA）11日盛大舉行，信義開發首次參賽便憑藉全面的永續策略與創新實踐脫穎而出，榮獲「台灣永續企業績優獎」及「永續報告書白金獎」。兩項殊榮不僅肯定信義開發在環境、社會及治理三大領域的卓越表現，更突顯其在綠建築、低碳建築、智慧建築、永續供應鏈管理上的領導地位。同時，信義開發亦將永續理念延伸至社區營造，推動共融低碳永續社區，透過創新舉措提升居民參與感與社區凝聚力。

信義開發建案榮獲綠建築鑽石級、低碳建築鑽石級、智慧建築黃金級候選證書，並透過實際行動與合作夥伴攜手，共同減少碳排放，打造永續供應鏈。2024年信義開發攜手成功大學完成建案碳盤查與計算，深入評估建築全生命周期的碳足跡導入低碳技術，輔導建案供應商逐步提升材料低碳性能，展現信義開發在減碳技術導入與供應鏈管理上的專業領導力，更為業界樹立了推廣低碳建築的標竿典範。

信義開發不僅使用低碳建材，更將永續理念與社區共融，上月底信義開發便邀請住戶參與「感恩節闔家團聚活動」，以「一家一菜感恩聚餐」主題相聚，推廣住戶使用自備碗盤與環保杯的行動，更首次導入活動碳盤查機制，最終達成超過八成住戶使用自備餐具的成果，讓永續理念不僅停留於建築，也在每一個社區細節中持續茁壯。

信義開發的永續報告以高透明度、國際化的標準為基礎，並結合聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋重大性議題的揭露與碳排管理成果，經英國標準協會（BSI）查核，信義開發永續報告榮獲TCFD Level-5+最高等級認證。為了建立起與利害關係人即時溝通的橋樑，信義開發致力於數位化轉型並升級永續專區網站，以更直覺的互動方式傳遞永續資訊，讓使用者能快速掌握企業在能源效率、碳排放管理與資源利用等方面的具體表現，也透過線上反饋機制、調查問卷及社群媒體平台，實踐「該做的事，說到做到」的企業理念，朝著成為全球永續發展標竿的願景穩步前進，與所有利害關係人攜手，共創幸福和諧的未來。

建案 綠建築

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