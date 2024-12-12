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企業看2025景氣較樂觀 看好AI、綠能、長照 憂心通膨

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
104人力銀行在今年10月25日到11月14日進行「2025景氣展望大調查」48.2%認為「明年和今年差不多」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
104人力銀行在今年10月25日到11月14日進行「2025景氣展望大調查」48.2%認為「明年和今年差不多」。示意圖。圖／聯合報系資料照片

2025年即將到來，明年景氣比今年好嗎？104人力銀行網路調查超過千位企業用人主管與人資，48.2%認為「明年和今年差不多」，24.2%認為「明年比今年好」，27.6%認為「明年比今年差」；比較去年此時相同調查的占比，企業看來年景氣，今年相對樂觀。最看好的三大題材依舊是：AI、綠能、以及長照；看壞景氣的主因則是通膨。

104人力銀行在今年10月25日到11月14日進行「2025景氣展望大調查」，透過網路問卷訪查1,325名企業用人主管與人資，結果指出，48.2%的受訪者認為「明年景氣和今年差不多」；24.2%的受訪者認為「明年景氣比今年好」，主因國內外市場持續走揚、以及科技創新；27.6%的受訪者認為「明年景氣比今年差」，主因通膨飆升、以及國內外市場成長力道不如預期。

和去年此時相同調查相比，兩年持平的比例，從去年的41.9%、上升到今年的48.2%，中性看待的佔比增加6.3個百分點；不過，「看壞比例減掉看好比例」的「淨悲觀」程度，從去年的0.1個百分點，略增到3.4個百分點。

各產業中看法分歧！住宿餐飲業「淨悲觀」達16.9個百分點、最悲觀，即便疫後民生消費產業暢旺，但物價上漲稀釋獲利。倉儲或運輸輔助業「淨樂觀」達19.4個百分點，電商網路已成日常，小宅推升倉儲需求、國人海外旅遊熱度不減，企業看好度最高。

2025年企業最看好的題材，74.3%看好AI人工智慧，連續兩年成為企業最看好的題材，看好度從去年的58.4%、大幅提升到今年的74.3%，當AI已逐步應用於生活中，各行業需求熱度提升；47.2%看好綠能ESG，台灣將於2025邁向碳定價時代，並以2050淨零轉型為目標，未來發展可期；36.4%看好長照醫護，2025年台灣將邁入超高齡社會，長照醫護需求將持續增加。

104人力銀行數據顯示，AI工作機會2024年第3季平均每月需求2.9萬人。前五大徵才職類：軟體/工程類8,400個、工程/研發類3,900個、製程/規劃類2,300個、操作/技術類2,100個、業務/銷售類1,900個，前五大職務占整體AI工作機會的65%。

隨著AI發展，相關工作機會已從核心研發擴及到應用推廣，像是操作/技術類的AI標註師，訓練AI所需資料，圖片、影像觀察標註；業務/銷售類的AI軟體自動化業務銷售人員推廣AI軟體應用、AI產品導入顧問，協助企業用AI進行數位轉型，都是非工程職能參與AI熱潮的工作機會，其中業務/銷售職更有機會靠業績獎金推高薪資，年薪上看150萬。

AI 景氣

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