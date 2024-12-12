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環境部攜手工研院開發石膏板再利用技術 共創建材永續

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院發表石膏板再利用技術，將廢棄石膏重新回用於石膏板製程，提升建材再生利用效能，共創建材永續。工研院／提供
工研院發表石膏板再利用技術，將廢棄石膏重新回用於石膏板製程，提升建材再生利用效能，共創建材永續。工研院／提供

石膏板是建築領域中常見的建材之一，其耐火、耐潮濕、不易變形、不易龜裂等特性，廣泛應用在室內隔間、天花板、牆壁等結構。因應減碳，綠建築節能減碳永續環保已成趨勢，各國均致力於讓廢棄石膏板回到石膏板製程使用。在環境部支持下，工研院日前舉辦「營建資材循環再利用技術計畫成果發表會」，發表石膏板再利用技術，將廢棄石膏重新回用於石膏板製程，提升建材再生利用效能，共創建材永續。

工研院材料與化工研究所所長邱國展表示，環境部與工研院共同開發石膏板再利用技術，使廢棄石膏板可以回到生產製程中，產出新的石膏板材，並通過循環測試。石膏板再利用技術可將廢石膏板中的雜質去除，重新回用於石膏板製程，製程中再生石膏的添加量可達30%，並且導入調濕、抗菌材料，創造廢石膏從搖籃到搖籃的生命新旅程，不只減少廢棄物的產生，還提升建材再生利用的效能，落實綠建材在建築產業的使用，該技術也與國內建材業者合作，加速技術落地實現，預計可增加2.7萬噸廢石膏板循環量。

根據環境部估計，臺灣每年約產生10萬公噸以上的廢棄石膏板，以往廢棄石膏建材多併入混和營建廢棄物以掩埋方式處理，僅少部分再利用為控制性低強度回填材料（CLSM），為因應減碳趨勢，各國均致力於讓廢棄石膏板回到石膏板製程使用。

工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」、「智慧化致能技術」等領域，其中「永續環境」以需求使用、能源供給、低碳製造、環境永續四大面向前瞻技術，帶領產業從製造低碳化邁向低碳製造之道，本次工研院與國內建材業者合作，不僅幫原先廢棄的石膏板建材找到高值應用管道，減少廢棄物的產生，還提升建材再生利用的效能，讓自然資源循環使用，使未來世代能持續朝永續發展邁進。

工研院 廢棄物 減碳

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