興達海基一連錯過三帖續命解方 終至不可收拾

中鋼（2002）投資的興達海基成立之初就受困，一路踉蹌最終倒地，各界討論餘波盪漾，總體歸納興達海基一連錯過三帖續命解方，終至病入膏肓不可收拾。

政府8年前發展@@@離岸風電@@@各方見解分歧，最終穿上「風電產業百分百國產化」的華麗外衣開始推動，中鋼產業模範生的形象成為最佳代言人，毫無風電經驗的中鋼初次上場，就被要求考100分。中鋼專家說，「經濟部一開始就下錯指導棋，種下禍因」。

事實上，風電產業百分百國產化只要能循序漸進，分短、中、長期定位，最終達百分百國產化，同樣有說服力。例如分3、6、9年，第3年國產化30%、第6年60%、第9年國產化90%以上，最終達標；就像減排淨零政策一樣，一步步到位。

此時又傳出陰謀論，認為一開始就壓迫中鋼風電百分百本土製造是故意的，為了產生對照組，犧牲中鋼以成就其他事。

回到執行面，當第一時間發現台灣製造比進口貨貴很多，每座水下基礎都是賠錢貨，中鋼卻仍堅持使命必達，興達海基的帳從開始就虧損，六年來從未止血。

風電產業鏈企業要賺錢天經地義，中鋼是金屬業龍頭資源豐碩，可以與產業鏈擴大合作範圍，讓同為金屬業的風電成員合法開展其他商機，做為其對興達海基「特殊報價」的回報，為什麼非要直接賺興達海基的錢不可？導致興達虧光一個又一個資本額，最終讓其夭折？

只是針對風電任務，中鋼各部門本位主義，眼見負責任的高層焦頭爛額，一些單位反覺得事不關己漠不關心，袖手旁觀風電事業逐步走到困境。隨著中鋼人力老化，組織內部常見小院高牆，自掃門前雪的風氣盛行，甚至中鋼母體受損也無所謂，只求自己部門維持舒適圈結構，現況如此，預期除了興達海基外，中鋼潛在地雷將一個個引爆。

最後，風電鏈的民營企業同樣可惜，若能與中鋼從長計議，協助興達海基發展，跳離短期困境，往中長期布局，即可產業鏈賺到錢、中鋼興達海基成事、國家政策落實，三者全贏，屆時產業鏈企業在風電國家隊內都是功臣，裡子面子全拿實為上策。

以上解方邏輯清楚通透、實務可行性高，興達海基敗亡，從經濟部、中鋼到產業鏈成員都太過僵化無法靈活應變，被小院高牆困住反而看不到全局，格局拉高了、問題就變小了，困難自可迎刃而解。