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房市太冷！房仲：台北、桃園議價空間近一成 12月「無期待」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
房市示意圖／聯合報系資料照
房市示意圖／聯合報系資料照

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今日公布11月燈號，結果11月燈號維持綠燈，分數43.6分，為去年9月以來新低，風向球六大構成項目呈現「三升、一平、二降」，新成屋戶數、來客組數、成交組數上升，議價率持平，預售屋推案量、待售建案數則衰退。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，需求面還是處於低檔，11月追蹤指標建案平均來客組數每周仍不到20組，而為18.8組，較前月微增2組，平均成交組數每週是1.6組，比10月的1組小幅進步，但增幅都屬有限，比對連續升息、禁止預售轉讓條例公布利空之際，賞屋量平均20-30組，成交亦有2-3組，買盤觀望氛圍未解，且若非如台北市文山區，以及新北市三重區與林口區，和桃園市的中路重劃區等地個別大案拉抬，狀態將更為慘烈，市況好壞兩極，沒有品牌、地段加持案，寒風刺骨相當有感。

買氣不振，待售建案數同步走升，難以順銷，11月來到1017案，是今年6月以來首次突破千件，宜蘭地區、桃園市皆見明顯的去化不良，時值年末入冬，宜蘭縣市地勢與天候對房市本就影響甚懼，加上又遇大環境利空，天不時地不利人不來，加深衝擊性。桃園市則在像大園區、觀音區等二線區，因投資潮創造的案量，面臨景氣逆轉，無力回天。

新成屋部分，11月推出近200戶，雖比10月增100多戶，量體還是不多，由於先建後售本非主流，近年都是預售案天下，加上銀行房貸危機、央行限貸規範處處受限，合理表現平淡。

陳炳辰指出，議價率連續9個月皆在一成以內，當前交易疲弱，但以小宅、品牌建案、知名地帶為主，加上建商的低首付、送贈品行銷多少奏效，令價格維持一定水位。台北市與桃園市議價空間擴張接近一成，兩地蛋白區開價高，買方卻已萬念俱灰，只願以行情價出手，演此結果。

陳炳辰指出，所幸因上半年難能可貴的熱潮，預期北台灣的全年推案量來到史上新高，可打破2013年的1.34兆元，突破1.4兆元。但是，剩下最後一個月的2024年，新案已無可期待。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今日公布11月燈號。圖／住展雜誌提供
代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今日公布11月燈號。圖／住展雜誌提供

建商 建案 房市 買氣 重劃區

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